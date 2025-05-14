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День міста Кам’янець-Подільський 2025: дата і заходи — відпочивай, святкуй, радій

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Травня 2025, 15:45
день міста кам'янець подільський
Фото Pixabay
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