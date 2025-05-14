День міста Кам’янець-Подільський 2025: дата і заходи — відпочивай, святкуй, радій

У треті вихідні травня 2025 року Кам’янець-Подільський перетвориться на місто-свято — з 16 по 18 число він відзначатиме свій День народження. Але це буде не просто календарна дата, а три дні живої історії, смачної їжі, активного спорту й творчості.

Усе, що робить Кам’янець унікальним, зійдеться в один яскравий простір — від кам’яної старовини до сучасного пікніка з кавою та живою музикою. Тут не буде формального урочистого концерту — буде атмосфера, якою хочеться посмакувати.

Більше цікавого про День міста Кам’янець-Подільський — у матеріалі.

День міста Кам’янець-Подільський — які заходи заплановані

У 2025 році День міста Кам’янець-Подільський обіцяє бути щедрим на конкурси, розваги та шоу просто неба. Очікуються захопливі спортивні події — приходь і підтримай своїх чемпіонів!

У програмі також — шоу талантів для дітей і підлітків. Відкрий нові імена ще до того, як про них заговорять усі. А для релаксу і натхнення на тебе чекає атмосферний Міський пікнік.

Міський пікнік — це місце, де тобі точно захочеться лишитись надовше, бо це:

Смачна вулична кухня та авторські напої від місцевих виробників;

Ярмарок з ексклюзивами ручної роботи: натуральна косметика, декор для дому, прикраси, ароматні свічки й душевні сувеніри;

ці каві майстер-класи, дегустації та гастрономічні відкриття.

Тож запрошуй друзів, бери родину — відчуй на День міста Кам’янець його справжню атмосферу: щиру, творчу й душевну.

Чому День міста Кам’янець-Подільский святкують у травні

День міста у Кам’янці-Подільскому відзначають у треті вихідні травня — і це закономірно. Саме в ці дні у 1432 році місто отримало Магдебурзьке право — юридичну автономію, яка сприяла його бурхливому розвитку як вільного європейського центру.

Тож травень у Кам’янці — це час, коли минуле і сучасність зливаються в одному святі, і яке щороку немов омолоджує стародавнє місто і дає йому нове життя.

До речі, якщо ти плануєш подорож на День міста в Кам’янець-Подільський, то знай: на тебе чекає зустріч з неймовірно прекрасним місцем, яке не просто зберегло свою історію, а й живе нею щодня.

Заснований понад тисячу років тому, Кам’янець-Подільский поступово розширив свої кордони на скелястому півострові, що омивається річкою Смотрич. З часом він став важливим стратегічним та торговим вузлом.

А його унікальна фортеця, вулички Старого міста й увесь архітектурний колорит, в якому вдало поєднані вірменські, польські, українські та турецькі впливи, зробили Кам’янець-Подільский перлиною України, одним з найгарніших та найцікавіших туристичних місць.

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