День города Калуш 2025: чем поразить празднование этого года

День города Калуш 2025 года ожидают горожане и туристы. Ведь в этом году празднование продлится четыре дня и имеет насыщенную программу.

Читай, когда День города Калуш 2025 и как его будут праздновать.

День города Калуш 2025: праздничная программа

В 2025 году Калушу исполняется 588 лет. Это город с насыщенной историей и своим уникальным колоритом. Сюда хочется приезжать не только на праздники, но и в будние дни изучения культуры и традиций. Празднование продлится с 22 по 25 мая.

Программа праздничных мероприятий ко Дню города Калуша 2025 охватывает широкий спектр событий: от торжественных и памятных встреч до спортивных турниров, детских развлечений и краеведческих активностей. В городе запланированы художественные выступления, благотворительные концерты и инициативы, которые чтят память погибших Защитников Украины.

Четверг, 22 мая

10:00 — спортивный квест по ориентированию Дзвін Квест (парк культуры и отдыха им. И. Франко)

10:00 — детский минифутбольный турнир (площадка у лицея №1)

14:00 — художественное мероприятие Я родного города умножаю славу с награждением молодых талантов (ПК Юность)

Пятница, 23 мая

11:00 — поминальная молитва за павшими Защитниками (городское кладбище)

12:00 — футбольный турнир между участниками боевых действий и ветеранами (искусственная площадка возле лицея №1)

16:00 — церемония памяти погибших на Аллее Героев

Суббота, 24 мая

09:00 — велосоревнование Домбровское кросс-кантри 2025 (карьер, посвященное павшим воинам)

11:00 — открытый турнир по пляжному волейболу (ул. Рубчака)

12:00 — исторический квест Тропами истории

14:00 — детские художественные выступления (парк им. И. Франко)

14:00 — соревнования по настольному теннису

15:00 — армрестлинг на площади Героев

17:00 — благотворительный концерт духовых оркестров (площадь Героев)

Воскресенье, 25 мая

10:00 — легкоатлетические гонки Калушская стадия-588 (стадион Химик)

13:00 — презентация издания Калушские студии IX (краеведческий музей)

14:00 — торжественное мероприятие к 100-летию СУМ (ПК Юность)

15:00 — футбольный матч (стадион Химик)

17:00 — художественное событие с вручением наград победителям конкурса Таланты Калушской громады (концертный зал)

19:00 — благотворительный вечер с участием творческих коллективов детской музыкальной школы (сквер ПК Минерал)

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