День города Калуш 2025: чем поразить празднование этого года

Фото Facebook День города Калуш 2025 года ожидают горожане и туристы. Ведь в этом году празднование продлится четыре дня и имеет насыщенную программу. Читай, когда День города Калуш 2025 и как его будут праздновать. День города Калуш 2025: праздничная программа В 2025 году Калушу исполняется 588 лет. Это город с насыщенной историей и своим уникальным колоритом. Сюда хочется приезжать не только на праздники, но и в будние дни изучения культуры и традиций. Празднование продлится с 22 по 25 мая. Программа праздничных мероприятий ко Дню города Калуша 2025 охватывает широкий спектр событий: от торжественных и памятных встреч до спортивных турниров, детских развлечений и краеведческих активностей. В городе запланированы художественные выступления, благотворительные концерты и инициативы, которые чтят память погибших Защитников Украины. Четверг, 22 мая 10:00 — спортивный квест по ориентированию Дзвін Квест (парк культуры и отдыха им. И. Франко) 10:00 — детский минифутбольный турнир (площадка у лицея №1) 14:00 — художественное мероприятие Я родного города умножаю славу с награждением молодых талантов (ПК Юность) Читать по теме Уютный и современный город с интересной историей. Рассказываем об Ивано-Франковске: что посмотреть и где погулять Рассказываем о достопримечательностях Ивано-Франковска, которые можно посетить во время пешей прогулки по городу — в материале. Пятница, 23 мая 11:00 — поминальная молитва за павшими Защитниками (городское кладбище) 12:00 — футбольный турнир между участниками боевых действий и ветеранами (искусственная площадка возле лицея №1) 16:00 — церемония памяти погибших на Аллее Героев Суббота, 24 мая 09:00 — велосоревнование Домбровское кросс-кантри 2025 (карьер, посвященное павшим воинам) 11:00 — открытый турнир по пляжному волейболу (ул. Рубчака) 12:00 — исторический квест Тропами истории 14:00 — детские художественные выступления (парк им. И. Франко) 14:00 — соревнования по настольному теннису 15:00 — армрестлинг на площади Героев 17:00 — благотворительный концерт духовых оркестров (площадь Героев) Воскресенье, 25 мая 10:00 — легкоатлетические гонки Калушская стадия-588 (стадион Химик) 13:00 — презентация издания Калушские студии IX (краеведческий музей) 14:00 — торжественное мероприятие к 100-летию СУМ (ПК Юность) 15:00 — футбольный матч (стадион Химик) 17:00 — художественное событие с вручением наград победителям конкурса Таланты Калушской громады (концертный зал) 19:00 — благотворительный вечер с участием творческих коллективов детской музыкальной школы (сквер ПК Минерал) Если ты хочешь путешествовать по Западу, то ранее мы рассказывали, что посмотреть на Закарпатье. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter