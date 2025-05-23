День міста Калуш 2025: чим вражатиме святкування цього року

День міста Калуш 2025 очікують містяни та туристи. Адже у цьому році святкування триватиме аж чотири дні та має насичену програму.

Читай, коли День міста Калуш 2025 та як його святкуватимуть.

День міста Калуш 2025: святкова програма

У 2025 році Калушу виповнюється 588 років. Це місто з насиченою історією та своїм унікальним колоритом. Сюди хочеться приїздити не лише на свята, а й у будні дні дня вивчення культури та традицій. Святкування триватиме з 22 по 25 травня.

Програма святкових заходів до Дня міста Калуша 2025 року охоплює широкий спектр подій: від урочистих та пам’ятних зустрічей до спортивних турнірів, дитячих розваг і краєзнавчих активностей. У місті заплановано мистецькі виступи, благодійні концерти та ініціативи, що вшановують пам’ять загиблих Захисників України.

Четвер, 22 травня

10:00 — спортивний квест з орієнтування Дзвін Квест (парк культури й відпочинку ім. І. Франка)

10:00 — дитячий мініфутбольний турнір (майданчик біля ліцею №1)

14:00 — мистецький захід Я рідного міста примножую славу з нагородженням молодих талантів (ПК Юність)

П’ятниця, 23 травня

11:00 — поминальна молитва за полеглими Захисниками (міське кладовище)

12:00 — футбольний турнір між учасниками бойових дій та ветеранами (штучний майданчик біля ліцею №1)

16:00 — церемонія вшанування пам’яті загиблих на Алеї Героїв

Субота, 24 травня

09:00 — велозмагання Домбровське крос-кантрі 2025 (кар’єр, присвята полеглим воїнам)

11:00 — відкритий турнір із пляжного волейболу (вул. Рубчака)

12:00 — історичний квест Стежками історії

14:00 — дитячі мистецькі виступи (парк ім. І. Франка)

14:00 — змагання з настільного тенісу

15:00 — армрестлінг на площі Героїв

17:00 — благодійний концерт духових оркестрів (площа Героїв)

Неділя, 25 травня

10:00 — легкоатлетичні перегони Калуська стадія-588 (стадіон Хімік)

13:00 — презентація видання Калуські студії ІХ (краєзнавчий музей)

14:00 — урочистий захід до 100-річчя СУМ (ПК Юність)

15:00 — футбольний матч (стадіон Хімік)

17:00 — мистецька подія з врученням нагород переможцям конкурсу Таланти Калуської громади (концертний зал)

19:00 — благодійний вечір за участю творчих колективів дитячої музичної школи (сквер ПК Мінерал)

Якщо ти хочеш подорожувати Заходом, то раніше ми розповідали, що подивитися на Закарпатті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!