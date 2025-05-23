День города Полтава 2025: основные мероприятия празднования

Полтава — сердце украинского духа, город с многовековой историей, овеянный легендами и героикой. Расположенная на перекрестке исторических путей, она была свидетелем казачьих побед, литературного расцвета и крупных общественных перемен.

Первое письменное упоминание о городе датируется 1174 годом (по новоюлианскому календарю — 29 июня), и с тех пор Полтава сохраняет свою уникальность как культурный, духовный и образовательный центр Украины.

Читай о программе праздничных мероприятий и событиях, запланированных на День города Полтавы, в материале.

Когда день города Полтава 2025

В Полтаве принято историческое решение — День города отныне будут праздновать 29 июня. Соответствующее решение было поддержано депутатами Полтавского городского совета 1 мая 2024 во время 53-й сессии восьмого созыва.

Ранее, с 1999 года, горожане отмечали этот праздник 23 сентября, связанный с изгнанием нацистских войск из Полтавы в 1943 году. Однако в условиях современного переосмысления исторической памяти община подняла вопрос об изменении даты.

Началом для обсуждения стала петиция, поданная в апреле 2023 года. Ее автор предлагал вернуть празднование к дате первого летописного упоминания о Полтаве — 12 июля (по юлианскому календарю), что отвечает 29 июня по новоюлианскому стилю.

Во время открытого онлайн-голосования именно эта дата получила наибольшую поддержку: 66,3% всех 1336 участников высказались за 29 июня. Из пяти предложенных вариантов эта дата объединила историческую глубину и современную актуальность.

Поэтому уже с 2024 года полтавчане отмечали День города в новую дату — 29 июня. Это стало не только праздником, но и шагом к более глубокому осознанию нашей идентичности и наследия.

Поэтому в 2025 году День города Полтава будет отмечать именно 29 июня.

День города Полтава: план мероприятий

Сейчас официальным моментом основания Полтавы считают 899 год. В 1999 году отмечали 1100-летие.

В 2025 году Полтава будет отмечать 1026 лет.

Сегодня официальный план мероприятий на День города Полтава (29 июня) 2025 года на сайте Полтавского городского совета еще не опубликован. По аналогии с 2024 годом стоит ожидать их во второй — третьей декаде июня.

По прошлому опыту, можно предположить масштаб и тематику мероприятий:

церемониальные официальные мероприятия (минута молчания, открытие);

благотворительный сбор, спортивная активность;

открыты культурные локации (экскурсии, музеи, выставки);

концертная сцена, награждение;

спецпрограммы по военной, гражданской тематике.

Чтобы быть в курсе конкретной программы, рекомендуется следить за официальными источниками информации, такими, как сайт Полтавского городского совета и другие официальные социальные сети.

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Фото: скрин с youtube

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