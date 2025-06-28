День міста Полтава 2025: основні заходи святкування

Полтава — серце українського духу, місто із багатовіковою історією, овіяне легендами та героїкою. Розташована на перехресті історичних шляхів, вона була свідком козацьких звитяг, літературного розквіту та великих суспільних змін.

Перша письмова згадка про місто датується 1174 роком (за новоюліанським календарем — 29 червня), і з того часу Полтава зберігає свою унікальність як культурний, духовний і освітній центр України.

Коли день міста Полтава 2025

У Полтаві ухвалено історичне рішення — День міста відтепер святкуватимуть 29 червня. Відповідне рішення було підтримане депутатами Полтавської міської ради 1 травня 2024 року під час 53-ї сесії восьмого скликання.

Раніше, з 1999 року, містяни відзначали це свято 23 вересня, пов’язане з вигнанням нацистських військ із Полтави у 1943 році. Проте в умовах сучасного переосмислення історичної пам’яті громада порушила питання про зміну дати.

Початком для обговорення стала петиція, подана у квітні 2023 року. Її автор пропонував повернути святкування до дати першої літописної згадки про Полтаву — 12 липня (за юліанським календарем), що відповідає 29 червня за новоюліанським стилем.

Під час відкритого онлайн-голосування саме ця дата отримала найбільшу підтримку: 66,3% від усіх 1336 учасників висловились за 29 червня. З п’яти запропонованих варіантів саме ця дата об’єднала історичну глибину й сучасну актуальність.

Вже з 2024 року полтавці відзначали День міста в нову дату — 29 червня. Це стало не лише святом, а й кроком до глибшого усвідомлення нашої ідентичності та спадщини.

Тож і у 2025 році День міста Полтава відзначатиме саме 29 червня.

День міста Полтава: план заходів

Нині офіційним моментом заснування Полтави вважають 899 рік. В 1999 відзначали 1100-ліття.

У 2025 році Полтава відзначатиме 1026 років.

На сьогодні офіційний план заходів на День міста Полтава (29 червня) 2025 року на сайті Полтавської міської ради ще не опублікований. За аналогією з 2024 роком, варто очікувати їх у другій-третій декаді червня.

За минулим досвідом, можна припустити масштаб і тематику заходів: церемоніальні офіційні заходи (хвилина мовчання, відкриття);

благодійний збір, спортивні активності;

відкриті культурні локації (екскурсії, музеї, виставки);

концертна сцена, нагородження;

спецпрограми з військовою, цивільною тематикою.

Щоб бути в курсі конкретної програми, рекомендується стежити за офіційними джерелами інформації, такими як сайт Полтавської міської ради та інші офіційні соціальні мережі. Ще раніше Вікна інформували коли святкує День міста 2025 Київ: головні події столиці та цікаві локації.

