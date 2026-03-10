День Государственного гимна Украины: как появились строчки, объединяющие миллионы людей

Эту песню украинцы знают с первых аккордов, а ее слова отчеканены у нас на генетическом уровне. Речь идет о Государственном гимне Украины Ще не вмерла України і слава, і воля.

Именно 10 марта 1865 года — в день годовщины смерти Тараса Шевченко — в Перемышле впервые публично исполнили эту песню, которая очень быстро стала популярной в украинском обществе как на западе, так и на востоке Украины.

День Государственного гимна Украины 2026: дата

Согласно приказу Кабинета Министров в 2021 году, День Государственного гимна Украины ежегодно отмечается 10 марта в память о первом публичном исполнении этой песни.

Во время полномасштабного вторжения России гимн стал настоящей поддержкой украинского народа и символом несокрушимости нашей веры в национальную идею.

Его поют дети в бомбоубежищах, его исполняют наши отважные защитники и защитницы перед наступлением, его часто можно услышать по радио и телевидению.

Ведь во время пения мы все едины — великая нация, которая лелеет свои традиции и культуру. Следовательно, ни один враг не может сломать наш внутренний стержень.

День Государственного гимна Украины 2026: история праздника

Как-то в 1862 году украинский этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский устроил собрание просветительской организации Громада, на которую пришли сербские студенты.

Они учились в Киевском университете (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и начали петь свою патриотическую песню.

Тогда Чубинский резко поднялся и ушел в другую комнату, а через полчаса вышел оттуда с написанным текстом песни Ще не вмерла Україна.

Она быстро распространилась среди украинофильских кружков, а через несколько месяцев шеф жандармов князь Долгоруков приказал выслать Чубинского в Архангельскую губернию “за вредное влияние на простолюдинов”.

Но стихотворение не забыли. В ноябре 1862 года его текст был опубликован во львовском журнале Мета. А известный композитор и священник Михаил Вербицкий написал к нему музыку.

Эту песню пытались уничтожить как белогвардейцы, так и большевики. Но все их попытки подавить голос украинского народа были тщетны. Ведь слова и музыка были написаны не на бумаге, которую сжигали российские палачи, а в душах людей.

Во времена УНР и ЗУНР песню начали переводить на разные языки и публиковать не только в украинских городах, но и в Австрии, Германии, Канаде, США и других странах с большой украинской диаспорой.

15 марта 1939 года песня стала официальным гимном Карпатской Украины, хотя само государственное формирование просуществовало недолго. В Приднепровье Ще не вмерла Україна распространялась подпольно, поскольку была запрещена сначала в Российской империи, а затем в СССР.

В конце концов Верховная Рада Украины официально приняла музыкальную редакцию гимна 15 января 1992 года. А 6 марта 2003 года по инициативе тогдашнего президента Леонида Кучмы парламент принял Закон О Государственном гимне Украины, в котором слова Ще не вмерла Україна заменили на Ще не вмерла України і слава, і воля.

