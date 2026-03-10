Стиль життя Свята

День Державного гімну України: як з’явилися рядки, що об’єднують мільйони людей

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 10 Березня 2026, 08:30 3 хв.
День Державного гімну України
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь