Праздник тех, кто объединяет команду! Когда отмечают день HR-менеджера 2023, и как поздравить коллег в стихах и прозе

В середине сентября в Украине отмечают профессиональный праздник — День HR-менеджера. Он посвящен тем, кто стоит за созданием сильных команд в компаниях и изо дня в день работает над тем, чтобы коллектив становился еще более профессиональным, дружным и мотивированным.

HR-менеджеры — это не просто люди, которые нанимают персонал. Это архитекторы корпоративной культуры, стратеги, педагоги и, безусловно, сердце компании. Именно благодаря их работе, мы окружены командой единомышленников, которые помогают реализовывать самые смелые проекты. И у них также есть свой профессиональный праздник.

А подробнее о том, когда празднуют день HR-менеджера в 2023 году и как поздравить коллегу с этим праздником — читай далее в материале.

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Когда празднуют день HR-менеджера в 2023 году

Этот праздник не имеет четко определенной даты, каждый год она разная. День HR-менеджера традиционно празднуют в третью среду сентября и в 2023 году этот день приходится на 20 сентября.

День HR-менеджера — это прекрасная возможность, чтобы отблагодарить этих специалистов, отметить их достижения и поблагодарить за их вклад в развитие компании.

Как правило, в компаниях на этот праздник проводят корпоративы HR-менеджеров и награждение лучших сотрудников.

Поздравления с Днем HR-менеджера в стихах

Работы не бывает мало У менеджера по персоналу: Подобрать и научить, Поддержать и уличить… Но зато его все знают И, конечно, уважают, Поздравляют персонально В праздник профессиональный.

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HR-менеджер все знал, Изучил весь персонал. И в финансах, и в торговле Нет специалисту ровни. Управленье и надзор — На работе ваш упор. В офисе пусть и в труде Ждет успех всегда, везде.

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Скромно назывался Ты кадровиком, Теперь же HR-менеджером Мы тебя зовем. С праздником тебя Сегодня поздравляем, Уникальные кадры Подбирать желаем. Желаем, чтобы удача За спиной стояла, В подборе персонала Советом помогала.

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Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе

Поздравляю тебя с Днем HR-менеджера! Желаю, чтобы каждый твой выбор был верным, а команда всегда чувствовала твою поддержку и доверие. Пусть работа приносит только удовольствие!

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником! В День HR-менеджера хочу пожелать, чтобы в команду приходило как можно больше талантливых и мотивированных сотрудников, а вызовы, встречающиеся на твоем пути только закаляют твои навыки.

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Счастливого Дня HR-менеджера! Желаю, чтобы тебе всегда удавалось чувствовать людей, делать правильный выбор и дарить команде лучших своих игроков. Пусть везет во всем!

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем HR-менеджера! Пусть всегда рядом будут преданные работники, которые ценят твою работу. Желаю тебе много энергии, вдохновения и хороших коллег!

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День HR-менеджера — это твой день! День того, кто формирует команду мечты. За каждым успешным сотрудником стоит профессиональный HR. Спасибо за то, что даришь возможность быть частью большой команды. Желаю хороших идей, много энергии и гармонии. Поздравляю тебя!

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