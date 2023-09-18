Свято тих, хто об’єднує команду! Коли відзначають день HR-менеджера 2023 та як привітати колег у віршах та прозі

У середині вересня в Україні відзначають професійне свято — День HR-менеджера. Воно присвячене тим, хто стоїть за створенням сильних команд у компаніях та з дня у день працює над тим, щоб колектив ставав ще більш професійним, дружнім та вмотивованим.

HR-менеджери — це не просто люди, які наймають персонал. Це архітектори корпоративної культури, стратеги, педагоги і, безумовно, серце компанії. Саме завдяки їхній роботі ми оточені командою однодумців, які допомагають реалізовувати найсміливіші проекти. І вони також мають своє свято. А детальніше про те, коли святкують день HR-менеджера у 2023 році та як привітати колегу з цим святом — читай далі у матеріалі.

Коли святкують день HR-менеджера 2023

Це свято не має чітко визначеної дати, вона щороку різна. День HR-менеджера традиційно святкують у третю середу вересня. У 2023 році цей день припадає на 20 вересня.

Зараз також дивляться

День HR-менеджера — це чудова нагода, щоб віддячити цим фахівцям, відзначити їхні досягнення та подякувати за внесок у розвиток компанії.

Як правило, у компаніях на це свято проводять корпоративи HR-менеджерів і нагородження кращих співробітників.

Привітання з Днем HR-менеджера у віршах

Щоб персоналом управляти, Треба багато всього знати, HR-менеджер, все можеш, Все по полицях ти розложиш. Ти у нас ще й кадровик, Працювати важко звик, Але сьогодні відпочивай, Тебе цінуємо ми — знай!

***

З Днем HR-менеджера вітаю, Успіхів у роботі бажаю, Уміло підбирати персонал Щоб він свої завдання знав. Нехай дохід тільки росте! Удача, радість в життя увійде, Керівництво, щоб вас заохочувало І дуже сильно не навантажувало.

***

Керуєш персоналом Ти, як славний капітан. Встигаєш все на світі, Відразу й тут, і там. У свято це бажаю сили І терпіння з лишком, Нехай під чуйним керівництвом Колектив лиш твій росте.

***

Привітання з Днем HR-менеджера у прозі

Вітаю тебе з Днем HR-менеджера! Бажаю, щоб кожен твій вибір був правильним, а команда завжди відчувала твою підтримку та довіру. Нехай робота приносить лише задоволення!

***

Вітаю тебе з професійним святом! У День HR-менеджера хочу побажати, щоб в команду приходило якомога більше талановитих та вмотивованих співробітників, а виклики, що трапляються на твоєму шляху, лише загартовують твої навички.

***

Щасливого Дня HR-менеджера! Бажаю, щоб тобі завжди вдавалося відчувати людей, робити правильний вибір та дарувати команді найкращих своїх гравців. Нехай щастить у всьому!

***

Вітаю з професійним святом — Днем HR-менеджера! Нехай завжди поруч будуть віддані працівники, які цінують твою роботу. Бажаю тобі багато енергії, натхнення та хороших колег!

***

День HR-менеджера — це твій день! День того, хто формує команду мрії. За кожним успішним співробітником стоїть професійний HR. Дякую за те, що даруєш можливість бути частиною великої команди. Бажаю хороших ідей, багато енергії та гармонії. Вітаю тебе!

***

Раніше ми розповідали, що подарувати на День вчителя 2023.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.