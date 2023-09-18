Свята

Свято тих, хто об’єднує команду! Коли відзначають день HR-менеджера 2023 та як привітати колег у віршах та прозі

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 16:15
день hr-менеджера 2023
Фото: Unsplash

Більше новин
оскар 2024
Обрали номінанта! Який фільм поїде на кінопремію Оскар 2024 від України
Андріївка
Синьо-жовта надія над руїнами. Як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли
лікування ангіни
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика
Дивитись більше

Матеріали по темі

день Віри, Надії та Любові
Щирі привітання з днем Віри, Надії та Любові у віршах, картинках та прозі
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023
Рош га-Шана
Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди
З Днем фармацевта 2023: привітання у віршах та прозі
Незамінні помічники! Щирі та душевні привітання у прозі та віршах із Днем фармацевта 2023

Відео
0:01:10
Андріївка

Синьо-жовта надія над руїнами. Як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці
0:02:31
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 18 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:55
Сумщина
Бачать з осель, як по них цілять окупанти… Як живуть люди на Сумщині попри щоденні обстріли
0:06:08
ДСНС
Росіяни гатять по рятувальниках, попри конвенції: робота ДСНС під час війни
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні! Історія 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Зібрав кошти на відбудову, відвідавши будинок в Ірпені! Як французький режисер допомагає Україні
0:03:48
Харківщина
Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині
Більше відео
лікування ангіни
Читати далі
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика
Чорні плями на яблуках: причини та як з ними боротися
Читати далі
Зіпсований врожай? Чому на яблуках з’являються чорні плями та як з цим боротися

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь