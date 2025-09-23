Що подарувати на День вчителя 2025 — ідеї на будь-який гаманець

Уже скоро школярі вітатимуть своїх вчителів із професійним святом. День вчителя наближається, а тому батьки починають шукати приємні та корисні подарунки. Читай, що подарувати на День вчителя — добірка подарунків на будь-який смак і гаманець.

Ідеї подарунків на День вчителя 2025

День вчителя цього року припадає на неділю, 6 жовтня. Якщо ти хочеш подарувати щось особливе та приємне, що додасть атмосфери, тепла та спокою, ми підготували велику добірку ідей.

Важливо, що всі подарунки будуть універсальними та підійдуть багатьом, але різняться і ціни, тому вибирай те, що тобі по кишені.

Якщо викладач(-ка) попросила не дарувати нічого, а спрямувати кошти на ЗСУ — можна зробити благодійну банку з донатами, а вчитель(-ка) вибере підрозділ чи конкретного військового, якому можна допомогти.

Але якщо хочеться подарувати не тільки емоції, а й щось фізичне, тримай добірку подарунків на День вчителя 2024.

Подарунок може бути смачним, для цього чудово підійдуть такі варіанти: набір корисних солодощів без цукру, кошик екзотичних фруктів, набір ароматного чаю чи кави. Якщо даруєш щось їстівне, варто знати, чи немає у вчителя(-ки) алергії.

Подарувати, звісно, можна і квіти. Але якщо хочеш порадувати ще більше, можна подарувати підписку на квіти. Таким чином їй/йому 1-6 місяців приноситимуть свіжі букети додому.

Приємним та цінним подарунком на День вчителя будуть емоції — подаруй сертифікат на ароматерапію, spa-процедури чи масаж. Також можна придивитися до малювання картин, ліплення з глини чи створення свічок.

Крім цього відмінним подарунком можуть бути квитки на виставу. Зараз в Україні почався непоганий театральний сезон, де показують цікаві вистави. Або це можуть бути квитки на виставку, інший культурний чи благодійний захід.

Подарувати можна щось для роботи, наприклад, записник, папки, маркери та крейду для дошки, підставки для паперів.

Корисним подарунком буде щось із недорогої техніки, наприклад, повербанк, світильник на батарейках, смарт-годинник чи навушники.

Якщо ти знаєш, яку літературу полюбляє вчитель(-ка), можна подарувати книгу. Або ще краще — сертифікат у книжковий магазин.

Фотоколаж з фотографій класу або фотоальбом: можна подарувати вчителю на пам’ять від класу фотоальбом. Колись би такий презент не здивував, але зараз, коли соцмережі замінили фотоальбоми ー це буде вважатися оригінальним рішенням. На кожному окремому аркуші, нехай учні від себе привітають учителя.

Змонтований фільм про життя класу: для цього зберіть всі наявні у вас фотографії та відео з життя класу. Відберіть найяскравіші веселі моменти. Це можуть бути фото зі спортивних заходів, суботників і відкритих уроків. Знімки можна об’єднати в колаж.

Різноманітність ефектів редактора дозволить накласти музику і спецефекти. Варто спробувати написати та заспівати самостійно пісню на честь класного керівника і накласти її на відео. Такий душевний фільм зачепить і залишить приємне відчуття від перегляду.

Можливо, на День вчителя тобі захочеться подарувати щось інше, але в будь-якому разі — важливий не подарунок, а увага та теплі слова.

