З Днем вчителя 2025: теплі привітання у віршах, прозі та яскравих картинках

Вже 6 жовтня представники важливої професії в Україні відзначають своє свято.

Саме на День вчителя, у першу неділю жовтня, ми всі вітаємо наших освітян, вчителів та викладачів.

Якщо ти хочеш від щирого серця привітати улюбленого вчителя з професійним святом, привітання у прозі, віршах та картинках шукай у нашому матеріалі!

Привітання з Днем вчителя 2025 у прозі

Сьогодні хочеться привітати вас від щирого серця з професійним святом — Днем вчителя! Хай ваша невтомна праця завжди знаходить відгомін у душах, розумах та серцях старанних учнів.

Бажаю вам, щоб кожен перевірений зошит та контрольна робота вражали своєю безпомилковістю та цікавим ходом думок.

Хай ваш предмет завжди буде улюбленим для учнів, а в класі буде порядок, чистота та затишок!

***

У цей світлий і прекрасний день хочеться від щирого серця привітати вас із Днем вчителя!

Спасибі вам за невтомну працю, важливі настанови, життєві уроки і терпіння! Хай ваша мудрість та велике серце завжди будуть відрадою для майбутніх учнів. Мирного неба, світлих думок і душевної гармонії!

***

День вчителя — найкращий привід сказати вам, настільки сильно я вдячний(-а) за ваші життєві уроки! Хай кожен ваш день буде веселим, цікавим, не схожим на інші.

Здоров’я, любові та квітучої України! Нехай ваші рідні завжди будуть у безпеці, а ви — під надійною Господньою рукою!

***

З Днем учителя, рідненька! Нехай кожна хвилина, проведена у шкільних стінах, приносить вам задоволення і щастя!

Сил, миру, спокою і любові вам! Нехай ваша праця завжди приносить великі плоди, а учні — гарні результати!

***

У цей неймовірний день хочеться побажати вам найпрекраснішого майбутнього, найсвітліших емоцій та найшвидшої перемоги!

Спасибі вам за всі життєві уроки, правильні настанови та підтримку. Живіть та квітніть ще багато десятиліть! Нехай ваші учні завжди будуть кмітливими та зацікавленими у навчанні.

Миру, злагоди і тільки позитиву на обраному вами шляху!

День вчителя 2025: привітання у віршах

Найкращий подарунок —

Оцінка і малюнок!

Несу з усього серця

Я квітів піввідерця.

Бажаю привітати

У день цей кольоровий

Не брата, і не матір,

А вчительку, як вперше!

***

З Днем педагога вас вітаю,

Мирного неба вам бажаю!

Аби кожен день був незабутнім,

А школярі — завжди присутні!

***

Будьте щасливою, будьте грайливою

І на уроках — завжди окрилена.

Кожен ваш день щоби був унікальним,

А ваші учні — відповідальні!

***

Всі квіти сьогодні — тільки для вас.

З Днем вчителя, рідна, заходьте у клас!

У ньому зібралися всі ваші учні,

Аби привітати вас влучно і гучно!

***

Хай буде слово вчителя завжди

Святим і чистим на землі,

Нехай до нього як до правди

Ідуть великі й малі!

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Раніше ми розповідали, як організувати навчання вдома, щоб дитина не лінувалася займатися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!