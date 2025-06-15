День медика 2025 в Украине: когда можно выразить уважение и благодарность

День медика или другое название праздника — День медицинского работника — это ежегодный праздник, который имеет новую дату празднования, согласно указу президента Украины. Его будут отмечать в июле. Читай в нашем материале, когда День медика 2025 в Украине — о дате и значении праздника.

День медика 2025 в Украине: дата празднования и история праздника

Каждый год День медика в Украине будут отмечать 27 июля. Раньше праздник приходился на третье воскресенье июня. 13 июня Владимир Зеленский подписал новый указ об изменении даты празднования Дня медика.

С этим праздником поздравляют всех работников здравоохранения. Он был основан для того, чтобы подчеркнуть большое значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства и свидетельствует о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней.

Уже не первый раз многие украинские медики будут отмечать профессиональный праздник на работе. Кто-то — на передовой, кто-то — в тылу. Все они делают благородное и выдающееся дело — спасают жизни украинцев.

Традиций празднования в этот день нет, поэтому для врачей устраивают мастер-классы, лекции и выставки. В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленский награждали медиков за спасение и неоценимый вклад в жизни людей.

В первую очередь поздравляют врачей, парамедиков, фельдшеров, медицинских сестер и братьев. Праздник отмечают и те, кто работает в сфере здравоохранения — медицинские инженеры, биологи и химики, лаборанты и другие.

День медиков — не только профессиональный праздник, но и возможность выразить благодарность, солидарность и уважение тем, кто спасает жизни. Поэтому не забудь поздравить родных, знакомых или близких-врачей и поблагодари за спасенные жизни и тяжелую работу.

Поздравить медиков можно теплыми словами, приятными подарками или донатом на нужды медицинских организаций и батальонов на фронте.

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