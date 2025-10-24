День ООН 2025: объединить мир ради мира

День Организации Объединённых Наций ежегодно отмечается 24 октября. Почему именно эта дата была выбрана для празднования, какова предыстория праздника и чем известна ООН — рассказываем в материале.
Международный день ООН: дата
Организация Объединённых Наций была создана ещё во времена Второй мировой войны, когда мир консолидировался против Гитлера и его союзников. В 1942 году 26 стран объединились, чтобы вместе продолжать борьбу против государств Оси.
Именно тогда президент США Франклин Делано Рузвельт предложил дать новому глобальному объединению стран название: Организация Объединённых Наций.
После победы над Гитлером, в 1945 году, представители уже 51 государства собрались в Сан-Франциско, Калифорния, чтобы составить Устав ООН.
Его подписали 26 июня 1945 года, а официально организация начала действовать после ратификации Устава 24 октября того же года.
Именно эта дата впоследствии была принята как день рождения Организации Объединённых Наций. Впервые его отметили в 1948 году.
День ООН: достижения и вызовы сообщества, заботящегося о мире, равенстве и здоровье
День ООН отмечается по всему миру встречами, дискуссиями и выставками, демонстрирующими достижения организации и напоминающими о её главных целях.
Как отмечал бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун:
Организация Объединённых Наций работает на благо всей человеческой семьи, насчитывающей более семи миллиардов людей, и заботится о нашей планете — едином общем доме.
Сегодня организация объединяет 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя (Ватикан и Палестина). Её основная миссия — способствовать миру и безопасности в мире.
Она также устанавливает стандарты защиты прав человека. В 1948 году именно ООН заложила основы международного права, приняв Всеобщую декларацию прав человека.
Кроме того, страны-члены организации предоставляют гуманитарную помощь людям, оказавшимся в кризисных ситуациях.
Первая такая помощь была оказана после разрушений Второй мировой войны. Сегодня ООН старается улучшить жизнь людей в разных сферах, и во многом это удаётся. Вот некоторые итоги деятельности:
Бюджет ООН на миротворческие операции составляет менее 0,5% мировых военных расходов.
-
Всемирная продовольственная программа обеспечивает продовольствием и помощью 91 миллион человек в 83 странах.
-
Вакцины от ООН получают около 45% детей в мире.
-
Организация помогает перемещённым лицам, которые потеряли дом из-за насилия, конфликтов и преследований.
Всё это показывает, что День ООН — это не просто ещё одна красная дата в календаре, а напоминание о ежедневной, не всегда заметной, работе организации по поддержанию мира и защите прав человека во всём мире.
Как отмечают Международный день ООН
В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, на День Организации Объединённых Наций проводятся конференции и встречи, а также демонстрируются экспонаты, показывающие достижения.
Ежегодно в честь Дня ООН проходит большой концерт в Зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Среди участников были Оркестр традиционной музыки KBS, Стиви Уандер, Катарский филармонический оркестр и другие.
Присоединиться к празднованию может каждый.
Например, узнать больше о 193 странах-членах ООН, изучить их флаги или пообщаться с людьми другой национальности о их странах.
А также поделиться информацией и впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ДеньОрганизацииОбъединённыхНаций — и таким образом тоже принять участие в глобальном праздновании.
Читай также: вывод ООН — 95% пленных украинцев подвергались пыткам. Глава миссии о пытках в российском плену.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!