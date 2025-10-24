День ООН 2025: объединить мир ради мира

День Организации Объединённых Наций ежегодно отмечается 24 октября. Почему именно эта дата была выбрана для празднования, какова предыстория праздника и чем известна ООН — рассказываем в материале.

Международный день ООН: дата

Организация Объединённых Наций была создана ещё во времена Второй мировой войны, когда мир консолидировался против Гитлера и его союзников. В 1942 году 26 стран объединились, чтобы вместе продолжать борьбу против государств Оси.

Именно тогда президент США Франклин Делано Рузвельт предложил дать новому глобальному объединению стран название: Организация Объединённых Наций.

После победы над Гитлером, в 1945 году, представители уже 51 государства собрались в Сан-Франциско, Калифорния, чтобы составить Устав ООН.

Его подписали 26 июня 1945 года, а официально организация начала действовать после ратификации Устава 24 октября того же года.

Именно эта дата впоследствии была принята как день рождения Организации Объединённых Наций. Впервые его отметили в 1948 году.

Читать по теме Количество убитых мирных жителей возросло на 40% во всем мире: отчет ООН Куда катится этот мир? О количестве погибших мирных жителей, правозащитников и журналистов — в материале.

День ООН: достижения и вызовы сообщества, заботящегося о мире, равенстве и здоровье

День ООН отмечается по всему миру встречами, дискуссиями и выставками, демонстрирующими достижения организации и напоминающими о её главных целях.

Как отмечал бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун:

Организация Объединённых Наций работает на благо всей человеческой семьи, насчитывающей более семи миллиардов людей, и заботится о нашей планете — едином общем доме.

Сегодня организация объединяет 193 государства-члена и 2 государства-наблюдателя (Ватикан и Палестина). Её основная миссия — способствовать миру и безопасности в мире.

Она также устанавливает стандарты защиты прав человека. В 1948 году именно ООН заложила основы международного права, приняв Всеобщую декларацию прав человека.

Кроме того, страны-члены организации предоставляют гуманитарную помощь людям, оказавшимся в кризисных ситуациях.

Первая такая помощь была оказана после разрушений Второй мировой войны. Сегодня ООН старается улучшить жизнь людей в разных сферах, и во многом это удаётся. Вот некоторые итоги деятельности:

Бюджет ООН на миротворческие операции составляет менее 0,5% мировых военных расходов.

Всемирная продовольственная программа обеспечивает продовольствием и помощью 91 миллион человек в 83 странах.

Вакцины от ООН получают около 45% детей в мире.

Организация помогает перемещённым лицам, которые потеряли дом из-за насилия, конфликтов и преследований.

Всё это показывает, что День ООН — это не просто ещё одна красная дата в календаре, а напоминание о ежедневной, не всегда заметной, работе организации по поддержанию мира и защите прав человека во всём мире.

Как отмечают Международный день ООН

В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, на День Организации Объединённых Наций проводятся конференции и встречи, а также демонстрируются экспонаты, показывающие достижения.

Ежегодно в честь Дня ООН проходит большой концерт в Зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Среди участников были Оркестр традиционной музыки KBS, Стиви Уандер, Катарский филармонический оркестр и другие.

Присоединиться к празднованию может каждый.

Например, узнать больше о 193 странах-членах ООН, изучить их флаги или пообщаться с людьми другой национальности о их странах.

А также поделиться информацией и впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ДеньОрганизацииОбъединённыхНаций — и таким образом тоже принять участие в глобальном праздновании.

Читай также: вывод ООН — 95% пленных украинцев подвергались пыткам. Глава миссии о пытках в российском плену.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!