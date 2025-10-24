День ООН 2025: об’єднати світ заради миру

День Організації Об’єднаних Націй щороку відзначають 24 жовтня. Чому саме ця дата була обрана для святкування, яка передісторія свята і чим відома ООН— розказуємо у матеріалі.

Міжнародний день ООН: дата

Організація Об’єднаних Націй була створена ще за часів Другої Світової війни, коли світ консолідувався проти Гітлера і його спільників. У 1942 році 26 країн об’єдналися, щоб разом продовжувати боротьбу проти держав Осі.

Саме тоді президент США Франклін Делано Рузвельт запропонував дати новому глобальному об’єднанню країн назву: Організація Об’єднаних Націй.

А після перемоги над Гітлером, у 1945 році, представники вже 51 держави зібралися в Сан-Франциско, Каліфорнія, щоб скласти Статут ООН.

Його підписали 26 червня 1945 року, а офіційно організація почала діяти після ратифікації Статуту 24 жовтня того ж року.

Саме ця дата згодом була прийнята як день народження Організації Об’єднаних Націй. Вперше його відзначили у 1948 році.

День ООН: досягнення і виклики спільноти, що дбає про мир, рівність та здоров’я

День ООН відзначають по всьому світу зустрічами, дискусіями та виставками, що демонструють досягнення організації та нагадують про її головні цілі. Як зазначав колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун: Організація Об’єднаних Націй працює на благо всієї людської родини, яка нараховує понад сім мільярдів людей, та піклується про нашу планету — єдиний спільний дім. Сьогодні організація об’єднує 193 держави-члени та 2 держави-спостерігачі (Ватикан і Палестина). Її основна місія — сприяти миру та безпеці у світі. Вона також визначає стандарти захисту прав людини. У 1948 році саме ООН заклала основи міжнародного права, ухваливши Загальну декларацію прав людини. Крім цього, країни-члени організації надають гуманітарну допомогу людям, які опинилися в кризових ситуаціях. Перша така допомога була надана після руйнувань Другої світової війни. Сьогодні ООН намагається поліпшити життя людей у різних сферах, і дещо насправді вдається. От деякі підсумки діяльності: Бюджет організації на миротворчі операції складає менше 0,5% світових військових витрат. Всесвітня продовольча програма забезпечує їжею та допомогою 91 мільйон людей у 83 країнах.

Вакцини від ООН отримують близько 45% дітей у світі.

Організація допомагає переміщеним особам, які втратили домівку через насильство, конфлікти та переслідування. Усе це доводить, що День ООН — це не лише чергова червона дата в календарі, а нагадування про щоденну, не завжди помітну, роботу організації для підтримки миру та захисту прав людини у всьому світі. Як відзначають Міжнародний день ООН У Парижі, у штаб-квартирі ЮНЕСКО, на День Організації Об’єднаних Націй проводяться конференції та зустрічі, а також демонструють експонати, що показують досягнення. Щороку на честь Дня ООН відбувається великий концерт у Залі Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку. Серед учасників були Оркестр традиційної музики KBS, Стіві Вандер, Катарський філармонічний оркестр та інші. Долучитися до святкування може кожен. Наприклад, дізнатися більше про 193 країни-члени ООН, вивчити їхні прапори або поспілкуватися з людьми іншої національності про їхні країни. А також поділитися інформацією та враженнями у соціальних мережах з хештегом #ДеньОрганізаціїОб’єднанихНацій – і таким чином теж долучитися до глобального святкування. Читай також: висновок ООН — 95% полонених українців були піддані тортурам. Голова місії про катування в російському полоні.

