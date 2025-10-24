День ООН 2025: об’єднати світ заради миру

День Організації Об’єднаних Націй щороку відзначають 24 жовтня. Чому саме ця дата була обрана для святкування, яка передісторія свята і чим відома ООН— розказуємо у матеріалі.
Міжнародний день ООН: дата
Організація Об’єднаних Націй була створена ще за часів Другої Світової війни, коли світ консолідувався проти Гітлера і його спільників. У 1942 році 26 країн об’єдналися, щоб разом продовжувати боротьбу проти держав Осі.
Саме тоді президент США Франклін Делано Рузвельт запропонував дати новому глобальному об’єднанню країн назву: Організація Об’єднаних Націй.
А після перемоги над Гітлером, у 1945 році, представники вже 51 держави зібралися в Сан-Франциско, Каліфорнія, щоб скласти Статут ООН.
Його підписали 26 червня 1945 року, а офіційно організація почала діяти після ратифікації Статуту 24 жовтня того ж року.
Саме ця дата згодом була прийнята як день народження Організації Об’єднаних Націй. Вперше його відзначили у 1948 році.
День ООН: досягнення і виклики спільноти, що дбає про мир, рівність та здоров’я
