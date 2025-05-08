Праздники

Символ Дня памяти и победы: что значит красный мак и откуда появилась идея

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 мая 2025, 09:00
что означает красный мак
Фото Facebook
День памяти и победы
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День памяти и победы — 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины
Яна Брензей о Дне победы
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В моей школе победобесия не было — Яна Брензей поделилась воспоминаниями о 9 мая

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