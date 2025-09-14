День танковых войск Украины — история праздника и поздравления

День танкиста традиционно отмечали во второе воскресенье сентября. Теперь вместо Дня танкистов украинцы будут отмечать День танковых войск. Дата празднования будет переноситься на 14 сентября. Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского №574/2023.

Мы на практике убедились, насколько важен и тотально тяжелый труд танкистов в ходе войны. Так что в день празднования мы хотим поздравить всех причастных к управлению этими машинами.

История праздника и поздравления в стихах и прозе с Днем танковых войск читай дальше в материале.

День танковых войск: история праздника

Танкисты, невзирая на большую броню и мощность своих машин, были и остаются мишенью для врага. История этого праздника тянется со времен СССР, а празднование Дня танкиста в Украине было установлено указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

Сначала этот праздник чествовал заслуги танкистов во время Второй Мировой войны.

С началом российско-украинской войны смысл праздника несколько изменился: украинцы ментально отделились от пропаганды СССР, потому что теперь мужественные воины защищают родную страну от оккупантов РФ.

В настоящее время танковые войска являются основой Сухопутных войск Украины.

10 сентября 2023 года Владимир Зеленский упразднил действие указа бывшего президента Леонида Кучмы О Дне танкистов, согласно которому он отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него в Украине установлен День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября.

Такие изменения объясняются необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.

Поздравление с Днем танкиста в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Сейчас все мы обязаны спокойствием и жизнью в мирных городах тебе и твоим собратьям-танкистам. Спасибо за работу и искренне желаю здоровья, счастья и побед как на поле битвы, так и в личной жизни!

***

Танки грязи не боятся, а танкисты — вообще ни перед чем не останавливаются. Поздравляю с Днем танкиста! Желаю, чтобы броня защищала, а уверенность и осмотрительность тебя не покидали. С праздником!

***

Поздравляю с Днем танкиста! Желаю идти на прорыв без повреждений, не терять позитив и веру в лучшее. Прочности как у танка, изобретательности и уверенности желаю в этот день! Счастья, здоровья, фарта, любви и реализации!

День танковых войск поздравления в стихах

Ты танкист, а это значит,

Что пойдешь ты напролом!

Пожелать хочу удачи

И успешным быть во всем,

Духа только боевого,

Сил, здоровья и любви,

И конечно, счастья много,

Так, как хочется, живи!

***

Поздравляю с Днём танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

И сбываются желания

Быстро, весело и точно!

***

Сегодня День танкиста отмечаем

И от всего мы сердца вам желаем:

Большого счастья и любви большой

Победы, только не любой ценой.

К слову, недавно мы рассказывали историю четырех бойцов, которые освоили Leopard с нуля. Говорят: Санта Барбара спасает жизни. Что это за особенность танка – читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!