День танковых войск Украины — история праздника и поздравления

День танкиста традиционно отмечали во второе воскресенье сентября. Теперь вместо Дня танкистов украинцы будут отмечать День танковых войск. Дата празднования будет переноситься на 14 сентября. Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского №574/2023.
Мы на практике убедились, насколько важен и тотально тяжелый труд танкистов в ходе войны. Так что в день празднования мы хотим поздравить всех причастных к управлению этими машинами.
История праздника и поздравления в стихах и прозе с Днем танковых войск читай дальше в материале.
День танковых войск: история праздника
Танкисты, невзирая на большую броню и мощность своих машин, были и остаются мишенью для врага. История этого праздника тянется со времен СССР, а празднование Дня танкиста в Украине было установлено указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.
Сначала этот праздник чествовал заслуги танкистов во время Второй Мировой войны.
С началом российско-украинской войны смысл праздника несколько изменился: украинцы ментально отделились от пропаганды СССР, потому что теперь мужественные воины защищают родную страну от оккупантов РФ.
В настоящее время танковые войска являются основой Сухопутных войск Украины.
10 сентября 2023 года Владимир Зеленский упразднил действие указа бывшего президента Леонида Кучмы О Дне танкистов, согласно которому он отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него в Украине установлен День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября.
Такие изменения объясняются необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.
Поздравление с Днем танкиста в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником! Сейчас все мы обязаны спокойствием и жизнью в мирных городах тебе и твоим собратьям-танкистам. Спасибо за работу и искренне желаю здоровья, счастья и побед как на поле битвы, так и в личной жизни!
***
Танки грязи не боятся, а танкисты — вообще ни перед чем не останавливаются. Поздравляю с Днем танкиста! Желаю, чтобы броня защищала, а уверенность и осмотрительность тебя не покидали. С праздником!
***
Поздравляю с Днем танкиста! Желаю идти на прорыв без повреждений, не терять позитив и веру в лучшее. Прочности как у танка, изобретательности и уверенности желаю в этот день! Счастья, здоровья, фарта, любви и реализации!
День танковых войск поздравления в стихах
Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
***
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
***
Сегодня День танкиста отмечаем
И от всего мы сердца вам желаем:
Большого счастья и любви большой
Победы, только не любой ценой.
