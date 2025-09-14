День танкових військ України — історія свята та привітання

В Україні День танкіста традиційно відзначали у другу неділю вересня. Відтепер замість Дня танкістів українці відзначатимуть День танкових військ. Дата святкування переноситься на 14 вересня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №574/2023.

Ми на практиці впевнилися, наскільки важливою та тотально важкою є праця танкістів у ході війни. Тож у день святкування ми хочемо привітати всіх причетних до керування цими машинами.

Історію свята та привітання у віршах та прозі з Днем танкових військ читай далі у матеріалі.

День танкових військ: історія свята

Танкісти, попри велику броню та потужність своїх машин, були та залишаються мішенню для ворога. Історія цього свята тягнеться з часів СРСР, а святкування Дня танкіста в Україні було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1997 році.

Спочатку ця свято вшановувало заслуги танкістів під час Другої світової війни.

З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.

Нині танкові війська є основою Сухопутних військ України.

10 вересня 2023 року Володимир Зеленський скасував дію указу колишнього президента Леоніда Кучми Про День танкістів, згідно з яким він відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься щорічно 14 вересня.

Такі зміни пояснюються необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

Привітання з Днем танкіста у прозі

Вітаю з професійним святом! Нині всі ми завдячуємо спокоєм та життям у мирних містах тобі та твоїм побратимам-танкістам. Дякую за роботу та щиро бажаю здоров’я, щастя та перемог — як на полі битви, так і в особистому житті!

***

Танки бруду не бояться, а танкісти — взагалі ні перед чим не зупиняються. Вітаю з Днем танкіста! Бажаю, щоб броня захищала, а впевненість та обачність не покидали тебе. Зі святом!

***

Вітаю з Днем танкіста! Бажаю йти на прорив без ушкоджень, не втрачати позитиву та віри у краще. Міцності як у танка, винахідливості та впевненості бажаю у цей день! Щастя, здоров’я, фарту, кохання та реалізації!

День танкових військ: привітання у віршах

Танкістам сьогодні всім вітання!

Нехай кінь залізний вас не підведе!

Відкинувши геть тривоги та сумніви,

Нехай вперед він по життю вас несе!

***

Завжди готовий до бою й атаки екіпаж,

Без сумнівів, швидко входите у раж.

Працюєте швидко, професійно й чітко,

Вітаю вас, дорогі танкісти!

***

Вітаю з Днем танкіста

І щиро бажаю:

Здоров’я, фарту, успіху та іскру,

Яка б ніколи в очах не загасала!

Нещодавно ми розповідали історію чотирьох бійців, які опанували Leopard. Кажуть: Санта-Барбара рятує життя. Що це за особливість танку — читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!