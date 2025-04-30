Какие посты в 2025 году: список, даты и продолжительность

Христианство как религия имеет множество постов. Это периоды, когда люди воздерживаются от употребления некоторых продуктов. Люди, желающие попытаться поститься, постоянно ищут постное меню.

Если ты тоже хочешь это делать, тебе нужно знать, какие посты есть в 2025 году и сколько они длятся.

Когда будут посты в 2025 году

Посты считаются периодом духовного очищения. Люди в эти дни соблюдают строгие правила в еде и не только. Какие есть посты в 2025 году:

Великий пост 2025 — он один и из самых строгих, привязан к Пасхе. Длится 48 дней. Точных дат нет, ведь дата Пасхи ежегодно меняется. В 2025 году этот праздник был 20 апреля, пост начался 3 марта;

Петров пост 2025 — он начинается через неделю после Пятидесятницы (Троицы), а заканчивается перед праздником святых Петра и Павла. Эти праздники также не имеют фиксированной даты. Следует отметить, что в 2024 году ПЦУ отменила этот пост, потому что для него нет необходимого календарного отрезка времени. А уже в этом году Пятидесятница будет 8 июня по новому стилю, поэтому пост начнется 16 июня, а закончится 28 июня (Петра и Павла — 29 июня). Если брать эти дни по старому стилю, то пост начнется 8 июня и продлится до 11 июля (Петра и Павла по старому календарю — 12 июля);

Успенский пост 2025 — он продолжается две недели перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. По новому стилю оно наступит 15 августа, поэтому дать посту с 1 по 14 августа. По старому стилю — с 14 по 27 августа (Успение — 28 августа).

Рождественский пост 2025 — его продолжительность составляет 40 дней. По новому стилю — с 15 ноября по 24 декабря. По старому стилю — 28 ноября по 6 января.

Однодневные посты в 2025 году

Также есть очень короткие церковные посты:

Крещенский Сочельник — 5 января по новому стилю и 18 января по старому;

Усекновение главы Иоанна Предтечи м 29 августа и 11 сентября соответственно;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября и 27 сентября соответственно.

Во время поста действуют разные ограничения.

