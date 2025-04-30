Які пости у 2025 році: перелік, дати та тривалість

Християнство як релігія має багато постів. Це періоди, коли люди утримуються від вживання деяких продуктів. Люди, які хочуть спробувати постувати, постійно шукають пісне меню.

Якщо ти теж хочеш це робити, то тобі треба знати, які пости у 2025 році та скільки вони тривають.

Коли будуть пости у 2025 році

Пости вважаються періодом духовного очищення. Люди у ці дні дотримуються суворих правил у їжі. Які є пости у 2025 році:

Великий піст 2025 — він один і з найсуворіших, прив’язаний до Великодня. Триває 48 днів. Точних дат не має, адже дата Великодня щороку змінюється. У 2025 році це свято було 20 квітня, піст розпочався 3 березня;

Петрів піст 2025 — він розпочинається за тиждень після П’ятдесятниця (Трійці), а закінчується перед святом святих Петра і Павла. Ці свята також не мають фіксованої дати. Варто зауважити, що у 2024 році ПЦУ скасувала цей піст, бо для нього немає необхідного календарного відрізка часу. А вже цього року П’ятдесятниця буде 8 червня за новим стилем, тож піст розпочнеться 16 червня, а закінчиться 28 червня (Петра і Павла — 29 червня). Якщо брати ці дні за старим стилем, то піст розпочнеться 8 червня і триватиме до 11 липня (Петра і Павла за старим календарем — 12 липня);

Успенський піст 2025 — він продовжується два тижні перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. За новим стилем воно настане 15 серпня, тож дати посту — з 1 по 14 серпня. За старим стилем — з 14 до 27 серпня (Успіння — 28 серпня);

Різдвяний піст 2025 — його тривалість становить 40 днів. За новим стилем — з 15 листопада по 24 грудня. За старим стилем — 28 листопада до 6 січня.

Одноденні пости у 2025 році

Також є дуже короткі церковні пости:

Водохресний Святвечір — 5 січня за новим стилем і 18 січня за старим;

Усікновення глави Іоанна Предтечі — 29 серпня, і 11 вересня відповідно;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня і 27 вересня відповідно.

Під час посту діють різні обмеження. Раніше ми розповідали, чи можна хрестити дитину в піст.

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