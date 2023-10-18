Когда День женского счастья 2023: дата и поздравления в прозе

На 18 октября выпадает интересная дата — Всемирный день женского счастья. Целью этого дня является не просто забота о женщинах, а привлечение внимания к проблемам женской депрессии. Международный день женского счастья: как поздравить и что желать — читай в материале.
День женского счастья в Украине празднуют несколько раз в год. Также известно, что:
***
С Днем женского счастья! Желаю быть всегда счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь рядом верных, надежных друзей и, главное — любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной, какой ты есть!
С Днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится только от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя всегда согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.
С праздником! В этот день хочу пожелать тебе самого главного — ментального здоровья, психической устойчивости и много света, радости и добра! Желаю всегда оставаться на позитиве!
Поздравляю! От всей души хочу тебе пожелать душевной стойкости, любви, много хороших моментов и невероятных эмоций! Мира и света тебе!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья — для тебя!
От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А еще улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
Пусть словно в сказке сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой!
Вокруг цветут прекрасные цветы
И дарят все желанные подарки!
Также мы делились полным церковным календарем на октябрь 2023 года.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.