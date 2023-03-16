Когда еврейская Пасха в 2023 году: дата, традиции и запреты

Часто на иудейский Песах говорят “еврейская Пасха”. Но эти праздники почти не имеют ничего общего в реальности.

Когда отмечают Песах и почему его не нужно путать с традиционной православной Пасхой — читай в материале.

Когда еврейская Пасха в 2023 году

Когда Песах 2023? Этот праздник начинают отмечать на 14-й день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, который длится примерно до марта – апреля по григорианскому исчислению.

Сейчас также смотрят

В Израиле празднование Песаха длится не день, как в православном варианте, а неделю.

При этом первый и последний дни являются официальными выходными. В других странах, где проживает диаспора, увеличивается еще на сутки.

Когда Песах 2023: дата

В 2023 году Песах отмечают с вечера 5 апреля (среда) до ночи 13 апреля (четверг).

Песах с иврита переводится как “прошел”. Об этом пишется в Библии (эпизод во время десятой египетской казни). За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и жителей обрушились страшные кары.

Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось — то есть Бог будто прошел мимо.

Фараон тогда отпустил евреев, ведь ужаснулся историям с первенцами. Пишут, что умер даже его родной сын. Именно это событие отмечают в еврейскую Пасху — освобождение еврейского народа от рабства.

Пасха и Песах: что общего

В христианской Пасхе совсем другая суть. Тут празднуют воскрешение Господа, предварительно держа строгий пост. Но есть в этих историях немного общего.

Например, дата весеннего месяца (нисан). Судя по Новому завету, именно в этот день состоялась Тайная вечеря, последняя трапеза Христа с самыми близкими учениками перед казнью.

Как отмечают Песах: традиции

Вечером 14 нисана вся семья садится за большой стол и ужинает. За столом также сидят неимущие и знакомые, которые по каким-то причинам не могут провести праздник с родственниками.

На стол подают особую еду, например, пресные хлебцы маца, горькую зелень (как символ горечи египетского рабства) и харосет (блюдо из тертых яблок, орехов и фиников) — символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпичи.

Также после этих блюд подают и обычную праздничную еду. Например, фаршированную рыбу. В этот вечер принято пить вино и обязательно оставлять один бокал нетронутым (для пророка). Читают молитвы и разговаривают обо всем.

Следующие пять дней считаются будними, а потом — Песах (выходной). Всю неделю верующим нельзя есть дрожжевой хлеб, пить алкоголь на основе солода и есть продукты на закваске. Это делают в память об иудейском народе, убегавшем из Египта.

Стремясь как можно быстрее освободиться от рабства, евреи не успели дождаться, когда тесто для хлеба окончательно созреет. Поэтому все время в пустыне они ели пресную мацу. В эту неделю принято не работать или же работать в полсилы.

Ранее мы рассказывали о самых строгих днях Великого поста 2023 и как их придерживаться.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.