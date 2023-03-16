Праздники

Когда еврейская Пасха в 2023 году: дата, традиции и запреты

Анна Голишевская, редактор сайта 16 марта 2023, 17:15
Песах
Фото: Unsplash

Больше новостей
праздники в апреле
День смеха, День психолога, Благовещение и не только: календарь праздников, которые украинцы будут отмечать в апреле 2023 года
Турбує гострий зубний біль? Дізнайся, як полегшити його самотужки
Беспокоит острая зубная боль? Узнай, как облегчить ее самостоятельно
Саша Паскаль
Жизнь после трагедии: шестилетняя Саша Паскаль получила новый протез и продолжает заниматься гимнастикой
Петля рефлексії - що це та як вона впливає на життя
Первое впечатление часто обманчиво: что такое петля рефлексии и как она влияет на жизнь
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли Великдень у 2023 році за православним та католицьким календарем
Один из важнейших праздников у христиан: когда Пасха 2023
дозволені продукти під час посту
И питательно, и вкусно! Что можно есть в Великий пост 2023
Визы для украинцев Израиль
Израиль продлил срок действия виз для украинцев
Чи стане Україна доугим Ізраїлем
Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев

Видео
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня

Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:03:11
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
Больше видео
Турбує гострий зубний біль? Дізнайся, як полегшити його самотужки
Читать дальше
Беспокоит острая зубная боль? Узнай, как облегчить ее самостоятельно
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Читать дальше
Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь