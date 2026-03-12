Коли єврейське свято Песах у 2026 році і чим воно відрізняється від християнського Великодня

Песах — одне з найдавніших і найбільш значущих єврейських свят, що символізує визволення євреїв з єгипетського рабства близько 3300 років тому.

Ця подія стала переломним моментом в історії єврейського народу, який з невеликої родини Якова, що налічувала сімдесят осіб, перетворився на багатомільйонний народ.

Коли у 2026 році святкують Песах, про історію та традиції свята — розказуємо у матеріалі.

Коли святкують єврейський Великдень — дата Песах 2026

У 2026 році Песах (єврейський Великдень) починається увечері 1 квітня (середа) і закінчується увечері 9 квітня (четвер). Песах загалом триває сім днів в Ізраїлі та вісім днів у діаспорі. Перші та останні дні вважаються святковими, а в середині йдуть напівсвяткові дні, які називаються Хол ха-Моед.

Песах 2026 — історія свята

За легендою, спочатку євреї жили мирно у землі Гошен у Єгипті, де їх привітно прийняли. Однак згодом їх чисельність і сила стали лякати єгиптян, і фараон вирішив вжити жорстоких заходів. Євреїв змусили виконувати особливо важку роботу, їхні сім’ї розлучали, а новонароджених хлопчиків наказали вбивати.

Моше (Мойсей) був тим самим хлопчиком, який вижив і мав врятувати свій народ. Мати Мойсея поклала новонародженого сина в кошик і пустила Нілом. Кошик знайшла дочка фараона, яка виховала хлопчика як власного сина.

Та попри життя у розкоші Мойсей відчував зв’язок із власним народом. Одного разу він побачив, як єгиптянин жорстоко б’є єврея. У пориві гніву Мойсей убив кривдника і був змушений тікати з Єгипту. Довгі роки Мойсей блукав землями Африки та Середнього Сходу, доки не став пастухом на Синайському півострові.

Якось Мойсей помітив незвичайне явище — кущ, що горів, але не згорав. Коли він підійшов ближче, з вогню пролунав голос Бога. Всевишній наказав йому повернутися до Єгипту і вивести свій народ із рабства. Та фараон не захотів відпускати євреїв, і тоді Бог наслав на Єгипет десять лих.

То були жахливі небесні кари: вода Нілу перетворилася на кров, з’явилася незліченна кількість жаб, нездоланні полчища вошей, дикі звірі, виразки, загибель урожаю від граду та сарани, три дні повної мороку і, нарешті, найстрашніше — загибель усіх первістків у єгиптян.

Однак ангел смерті пройшов повз будинки євреїв — саме слово песах на івриті означає: пропустити або минати.

Є ще одне тлумачення: пе-сах перекладається як уста, що говорять, і це дуже символічно, адже головна заповідь Песаха — розповідати історію Виходу з Єгипту. Отже, Песах — це і про спасіння, і про силу слова та пам’яті.

А ще — про звільнення від рабства, набуття свободи та єдності як нації.

Песах — давні традиції свята Підготовка до Песаха — це ціла подія! Приблизно за місяць до свята єврейські сім’ї починають наводити лад у будинку. І це не просто прибирання, головна мета — позбутися хамеца (усього, що приготовано на заквасці), що символізує гріх та гординю. Оглядають усі кути та полиці, щоб не залишилося ні крихти. У цей період заборонено вживати хліб, пиво та інші продукти із закваскою. В Ізраїлі люди заздалегідь виносять їх із будинків. Замість них з’являються маца та особливі страви. Під вечір у перший день свята вся родина збирається за одним столом, їжа на якому має символічне значення. Головна страва Песаха — маца, прісний хліб, що нагадує про те, як євреї спішно покидали Єгипет, не встигнувши заквасити тісто. Також подають гіркі трави, зазвичай це хрін або ромен-салат, які нагадують про гіркоту рабства, та суміш яблук, горіхів, вина та спецій — це символізує глину, з якої євреї робили цеглу в рабстві. Традиційно на столі присутня зелень, наприклад, петрушка, як символ весни та оновлення, та запечена кістка з м’ясом — символ жертвопринесення у Храмі. Подібно до традицій християнського Великодня, євреї на свято вживають яйця. На стіл ставлять чотири келихи вина чи виноградного соку. Вони символізують обіцянки, які Бог дав євреям: вивести їх із рабства, врятувати, звільнити та прийняти як народ. Дітям замість вина наливають виноградний сік, щоб вони також могли брати участь у традиції. Є й п’ятий келих, який наповнюють, але з нього не п’ють. Він призначений для пророка Еліяха. Вважається, що Еліяу (Елія) прийде сповістити про настання епохи миру та справедливості. Цей келих залишається незайманим протягом усього свята. Іноді навіть прочиняють двері, щоб привітати пророка. У перший і останній день Песаха будь-яка робота заборонена, і в синагогах проходять святкові служби. У решту днів свята, у так звані святкові будні, працювати можна. Раніше ми розповідали яка віра в Ізраїлі: кому поклоняються євреї та чому суворо вшановують заповіді Творця.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!