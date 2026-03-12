Стиль життя Свята

Коли єврейське свято Песах у 2026 році і чим воно відрізняється від християнського Великодня

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Березня 2026, 14:20 5 хв.
песах 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь