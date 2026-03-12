Когда еврейский праздник Песах в 2026 году и чем он отличается от христианской Пасхи

Песах — один из самых древних и значимых еврейских праздников, символизирующий освобождение евреев из египетского рабства около 3300 лет назад.

Это событие стало переломным моментом в истории еврейского народа, который из небольшой семьи Иакова, насчитывавшей семьдесят человек, превратился в многомиллионный народ.

Когда в 2026 году празднуют Песах, об истории и традициях праздника — рассказываем в материале.

Когда празднуют еврейскую Пасху — дата Песах 2026

В 2026 году Песах (еврейская Пасха) начинается вечером 1 апреля (середа) и заканчивается вечером 9 апреля (четверг).

Песах всего длится семь дней в Израиле и восемь дней в диаспоре. Первые и последние дни считаются праздничными, а в середине идут полупраздничные дни, которые называются Холл ха-Моэд.

Песах 2026 — история праздника

По легенде, первоначально евреи жили мирно в земле Гошен в Египте, где они были приветливо приняты. Однако впоследствии их численность и сила стали пугать египтян, и фараон решил принять жестокие меры. Евреев заставили выполнять особо тяжелую работу, их семьи разлучали, а новорожденных мальчиков приказали убивать.

Моше (Моисей) был тем же мальчиком, который выжил и должен был спасти свой народ. Мать Моисея положила новорожденного сына в корзину и отпустила Нилом. Корзину нашла дочь фараона, воспитавшая мальчика как собственного сына.

Читать по теме Маца: рецепт приготовления пресного еврейского хлеба Читай традиционный рецепт еврейской мацы и способы его приготовления в домашних условиях — в нашем материале

Но несмотря на жизнь в роскоши, Моисей чувствовал связь с собственным народом. Однажды он увидел, как египтянин жестоко избивает еврея. В порыве гнева Моисей убил обидчика и был вынужден бежать из Египта. Долгие годы Моисей бродил по землям Африки и Среднего Востока, пока не стал пастухом на Синайском полуострове.

Однажды Моисей заметил необычное явление — горящий, но не сгоравший куст. Когда он подошел ближе, из огня раздался голос Бога. Всевышний приказал ему вернуться в Египет и вывести свой народ из рабства. Но фараон не захотел отпускать евреев, и тогда Бог наслал на Египет десять бед.

Это были ужасные небесные кары: вода Нила превратилась в кровь, появилось бесчисленное количество лягушек, огромные полчища вшей, дикие звери, язвы, гибель урожая от града и саранчи, три дня полного мрака и, наконец, самое страшное — гибель всех первенцев у египтян.

Однако ангел смерти прошел мимо евреев — само слово песах на иврите означает: пропустить или миновать.

Есть еще одно толкование: пес-ах переводится как говорящие уста, что очень символично, ведь главная заповедь Песаха — рассказывать историю Выхода из Египта. Итак, Песах — это и о спасении, и о силе слова, и о памяти.

А еще — об освобождении от рабства, обретении свободы и единства как нации.

Песах 2026 — давние традиции праздника

Подготовка к Песаху — это целое событие! Приблизительно за месяц до праздника еврейские семьи начинают наводить порядок в доме. И это не просто уборка, главная цель — избавиться от хамеца (всего, что приготовлено на закваске), символизирующего грех и гордыню. Осматривают все углы и полки, чтобы не осталось ни крошки.

В этот период запрещены хлеб, пиво и другие продукты с закваской. В Израиле люди заранее уносят их из домов. Вместо них появляются маца и особые блюда.

Под вечер в первый день праздника вся семья собирается за столом, еда на котором имеет символическое значение. Главное блюдо Песаха — маца, пресный хлеб, напоминающий о том, как евреи спешно покидали Египет, не успев заквасить тесто.

Также подают горькие травы, обычно это хрен или ромен-салат, напоминающие о горечи рабства, и смесь яблок, орехов, вина и специй — она символизирует глину, из которой евреи делали кирпич в рабстве.

Традиционно на столе присутствует зелень, например петрушка, как символ весны и обновления, и запеченная на кости мясо — символ жертвоприношения в Храме. Подобно традициям христианской Пасхи, евреи в праздник употребляют яйца.

На стол ставят четыре бокала вина или виноградного сока. Они символизируют обещания, которые Бог дал евреям: вывести их из рабства, спасти, освободить и принять как народ. Детям вместо вина наливают виноградный сок, чтобы они могли участвовать в традиции.

Есть и пятый бокал, который наполняют, но из него не пьют. Он предназначен для пророка Элиаха. Считается, что Элия придет известить о наступлении эпохи мира и справедливости. Этот бокал остается нетронутым на протяжении всего праздника. Иногда даже приоткрывают дверь, чтобы приветствовать пророка.

В первый и последний день Песах любая работа запрещена, и в синагогах проходят праздничные службы. В остальные дни праздника, в так называемые праздничные будни, работать можно.

Раньше мы рассказывали какая вера в Израиле: кому поклоняются евреи и почему строго чтят заповеди Творца.

