Какая вера в Израиле: кому поклоняются евреи и почему строго чтят заповеди Творца

В последнее время люди стали интересоваться, какая вера в Израиле. В Израиле проживает подавляющее большинство евреев, строго соблюдающих правила своей религии.
Мы расскажем, какая вера в Израиле, и что нужно о ней знать.
Из-за того, что в Израиле большинство населения являются евреями, в стране преобладает иудаизм. Более половины населения страны свято чтят иудейские традиции, посещают синагоги и молятся Творцу.
Евреи свято чтят десять заповедей Творца. Одной из главных является Единобожие. То есть, иудаизм запрещает изображать Господа, произносить его имя вслух. Другие заповеди говорят:
Есть пять основных форм иудаизма: ортодоксальная, консервативная, реформаторская, реконструктивная и гуманистическая. Убеждения и требования каждой отличаются, но есть и традиционные верования.
Фото: Pexels
Также иудаизм не стремится привлекать новых последователей, исповедующих другие религии. Процедура принятия иудаизма не евреем называется гиюр и является чрезвычайно сложной. Она связана с соблюдением особых требований: серьезного изучения Торы (книг еврейской Библии — ред.), а также способности применения изложенного в ней в повседневной жизни.
Кроме евреев, в Израиле живут арабы. Они исповедуют мусульманство, но некоторые могут быть христианами. Также в Израиль переезжают люди из других стран мира, которые могут исповедовать христианство.
Сейчас между Израилем и сектором Газа идет вооруженный конфликт. Армия Израиля известна как одна из сильнейших в мире, обладающая современным оружием. Но есть ли у Израиля ядерное оружие и может ли он применить его против ХАМАСа, читай по ссылке.
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