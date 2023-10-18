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Какая вера в Израиле: кому поклоняются евреи и почему строго чтят заповеди Творца

Богдана Макалюк, журналист сайта 18 октября 2023, 16:30
Яка віра в Ізраїлі: кому поклоняються юдеї
Фото: Pexels

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