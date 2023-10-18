Яка віра в Ізраїлі: кому поклоняються євреї та чому суворо вшановують заповіді Творця

Останнім часом люди почали цікавитися, яка віра в Ізраїлі. В Ізраїлі проживає переважна більшість євреїв, які суворо дотримуються правил своєї релігії.
Ми розповімо, яка віра в Ізраїлі та що треба про неї знати.
Через те, що в Ізраїлі більшість населення є євреями, у країні переважає іудаїзм. Більш ніж половина населення країни свято вшановують іудейські традиції, відвідують синагоги та моляться Творцю.
Євреї свято вшановують десять заповідей Творця. Одною з головних є Єдинобожжя. Тобто, іудаїзм забороняє зображати Господа, вимовляти його ім’я вголос. Інші заповіді говорять:
Існує п’ять основних форм іудаїзму: ортодоксальна, консервативна, реформаторська, реконструктивна та гуманістична. Переконання і вимоги кожної відрізняються, але є і традиційні вірування.
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Також іудаїзм не має на меті залучати нових послідовників, які сповідують інші релігії. Процедура прийняття в іудаїзм не євреєм називається гіюр та є надзвичайно складною. Вона пов’язана з дотриманням особливих вимог: серйозного вивчення Тори (книг єврейської Біблії — ред.), а також здатності застосування викладеного в ній у повсякденному житті.
Крім євреїв, в Ізраїлі живуть араби. Вони сповідують мусульманство, але деякі з них можуть бути християнами. Також в Ізраїль переїжджають люди з інших країн світу, які також можуть сповідувати християнство.
Зараз між Ізраїлем та сектором Гази триває збройний конфлікт. Армія Ізраїлю відома як одна із найсильніших у світі, яка має сучасну зброю. Але чи має Ізраїль ядерну зброю та чи може він застосувати її проти ХАМАСу, читай за посиланням.
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