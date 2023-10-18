Яка віра в Ізраїлі: кому поклоняються євреї та чому суворо вшановують заповіді Творця

Останнім часом люди почали цікавитися, яка віра в Ізраїлі. В Ізраїлі проживає переважна більшість євреїв, які суворо дотримуються правил своєї релігії.

Ми розповімо, яка віра в Ізраїлі та що треба про неї знати.

Яка віра в Ізраїлі

Через те, що в Ізраїлі більшість населення є євреями, у країні переважає іудаїзм. Більш ніж половина населення країни свято вшановують іудейські традиції, відвідують синагоги та моляться Творцю.

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Євреї свято вшановують десять заповідей Творця. Одною з головних є Єдинобожжя. Тобто, іудаїзм забороняє зображати Господа, вимовляти його ім’я вголос. Інші заповіді говорять:

шанувати своїх батьків;

не вбивати собі подібних;

не красти;

не чинити перелюбу;

не бажати чужого;

не лжесвідчити;

суворо дотримуватись Шабату — день тижня, коли євреї не працюють, навіть зачинені магазини у багатьох містах.

Кому поклоняються іудеї

Існує п’ять основних форм іудаїзму: ортодоксальна, консервативна, реформаторська, реконструктивна та гуманістична. Переконання і вимоги кожної відрізняються, але є і традиційні вірування.

Бог є Творець усього сущого, Він — єдиний, безтільний (не має тіла), і тільки Йому слід поклонятися як абсолютному правителю всесвіту.

Перші п’ять книг Біблії на івриті були відкриті Мойсею Богом. Вони не будуть змінені чи доповнені в майбутньому.

Бог контролює діяльність людей, Він винагороджує їх за добрі справи та карає за зло.

Також іудаїзм не має на меті залучати нових послідовників, які сповідують інші релігії. Процедура прийняття в іудаїзм не євреєм називається гіюр та є надзвичайно складною. Вона пов’язана з дотриманням особливих вимог: серйозного вивчення Тори (книг єврейської Біблії — ред.), а також здатності застосування викладеного в ній у повсякденному житті.

Релігії в Ізраїлі, крім іудаїзму

Крім євреїв, в Ізраїлі живуть араби. Вони сповідують мусульманство, але деякі з них можуть бути християнами. Також в Ізраїль переїжджають люди з інших країн світу, які також можуть сповідувати християнство.

Зараз між Ізраїлем та сектором Гази триває збройний конфлікт. Армія Ізраїлю відома як одна із найсильніших у світі, яка має сучасну зброю. Але чи має Ізраїль ядерну зброю та чи може він застосувати її проти ХАМАСу, читай за посиланням.

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