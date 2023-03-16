Событие, которое изменило мир: когда отмечают День космонавтики и что известно об этом празднике

День космонавтики отмечают по всему миру не просто так. Ровно 62 года назад произошло событие, которое положило начало эпохе пилотируемых космических полетов. Огромную роль сыграл украинский инженер Сергей Королев.

Когда празднуют День космонавтики 2023 и кого принято поздравлять в этот день — читай в материале.

Когда День космонавтики и кого поздравляют в этот день

12 апреля — День космонавтики. Его празднуют по всему миру. В Украине в этот день поздравляют работников ракетно-космической отрасли и авиации.

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Профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли отмечают согласно указу Президента Украины № 230/97 от 13 марта 1997 г. О дне работников ракетно-космической отрасли Украины.

День космонавтики 2023: история праздника

Этот праздник посвящен важному историческому событию — первому в истории полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли.

Это путешествие состоялось на космическом корабле Восток, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Один виток вокруг земного шара тогда длился 108 минут.

Полетом Гагарина в космос руководил знаменитый украинский ученый Сергей Королев.

7 апреля 2011 года на уровне Генеральной Ассамблеи ООН была принята соответствующая резолюция № 65/271, в которой 12 апреля провозглашен Международным днем полета человека в космос.

В этот день принято поздравлять всех, кто работает в сфере космонавтики.

Ведь результаты, достигнутые к настоящему времени — это закономерный результат самоотверженного труда многих тысяч людей, делающих все от них зависящее ради прогресса космической отрасли.

День космонавтики: интересные факты

Украинца Сергея Королева называют крестным отцом космонавтики.

Он был гениальным человеком. Его вклад в становление современной космонавтики сложно переоценить: инженер запустил в космическое пространство и первый спутник, и первое животное, и первого космонавта. А еще украинец был талантливым конструктором самолетов и хорошим организатором.

Ведь именно под его руководством инженеры создали целый ряд ракет, а также запустили первые космические аппараты серий Луна, Венера, Марс, Зонд, разработали несколько искусственных спутников и проект космического корабля Союз.

Королев смог опередить свое время, ведь по методикам и разработкам выдающегося украинского ученого работают ученые и инженеры по сей день.

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