Подія, яка змінила світ: коли відзначають День космонавтики та що відомо про це свято

День космонавтики відзначають не просто так. 62 роки тому сталася подія, яка дала початок епосі пілотованих космічних польотів. Величезну роль у цьому відіграв український інженер Сергій Корольов.

Коли святкують День космонавтики 2023 і кого варто вітати в це свято — читай у матеріалі.

Коли День космонавтики та кого вітають

12 квітня — День космонавтики. Його святкують у всьому світі. В Україні цього дня вітають працівників ракетно-космічної галузі та авіації.

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Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі відзначають згідно з указом Президента України № 230/97 від 13 березня 1997 року Про день працівників ракетно-космічної галузі України.

День космонавтики 2023: історія свята

Це свято присвятили першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

Ця подорож відбулася на космічному кораблі Схід і відкрила епоху пілотованих космічних польотів. Один виток навколо земної кулі тоді тривав 108 хвилин.

Польотом Гагаріна в космос керував видатний український вчений Сергій Корольов.

7 квітня 2011 року на рівні Генеральної Асамблеї ООН була ухвалена відповідна резолюція № 65/271, в якій 12 квітня проголошено Міжнародним днем польоту людини в космос.

У цей день заведено вітати всіх, хто працює у сфері космонавтики.

Адже результати, яких досягли на цей час — це закономірний результат самовідданої праці багатьох тисяч людей, які роблять усе від них залежне заради прогресу космічної галузі.

День космонавтики: цікаві факти

Українця Сергія Корольова називають хрещеним батьком‎ космонавтики.

Він був геніальною людиною. Його внесок у становлення сучасної космонавтики важко переоцінити: інженер запустив у космічні простори і перший супутник, і першу тварину, і першого космонавта. А ще українець був талановитим конструктором літаків і хорошим організатором.

Саме під його керівництвом інженери створили низку ракет, а також запустили перші космічні апарати серій Місяць, Венера, Марс, Зонд, розробили кілька штучних супутників та проект космічного корабля Союз.

Корольов зміг випередити свій час, адже за методиками й розробками видатного українського науковця працюють вчені та інженери досьогодні.

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