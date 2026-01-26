Маникюр с сердечками: что интересного сделать на День Святого Валентина

Некоторые девушки делают тематический маникюр на разные праздники. Поэтому уже активно ищут маникюр с сердечками в День Святого Валентина.
Идей такого маникюра сотни. Сердечки необязательно должны быть красных оттенков. Ты можешь включать свою фантазию по полной.
Мы собрали для тебя идеи маникюра с сердечками на разную длину. Ты можешь как повторить эти идеи, так и взять их просто за основу и сделать что-то свое.
Маникюр с сердечками на длинные ногти
Ты можешь сделать французский маникюр с маленькими сердечками.
Можно сделать много маленьких сердечек на однотонном покрытии.
Интересной идеей будет большое контурное сердечко или сердце в стиле кошачьего глаза.
Маникюр с сердечками на короткие ногти
Можно сделать небольшие минималистичные сердечки на однотонном покрытии или контурные сердечки.
Можно сделать объемное золотое сердце с продолжением на других ногтях.
Сердечки в стиле кошачьего глаза можно сделать и на короткие ногти.
Очень важно найти ответственного мастера маникюра, чтобы ногти были красивыми и здоровыми. Ранее мы рассказывали, как выбрать мастера маникюра.
Фото: mariia_todoruk_nail_art и jackiegiardina / Instagram
