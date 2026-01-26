Маникюр с сердечками: что интересного сделать на День Святого Валентина

Некоторые девушки делают тематический маникюр на разные праздники. Поэтому уже активно ищут маникюр с сердечками в День Святого Валентина.

Идей такого маникюра сотни. Сердечки необязательно должны быть красных оттенков. Ты можешь включать свою фантазию по полной.

Мы собрали для тебя идеи маникюра с сердечками на разную длину. Ты можешь как повторить эти идеи, так и взять их просто за основу и сделать что-то свое.

Маникюр с сердечками на длинные ногти

Ты можешь сделать французский маникюр с маленькими сердечками.

Можно сделать много маленьких сердечек на однотонном покрытии.

Интересной идеей будет большое контурное сердечко или сердце в стиле кошачьего глаза.

Маникюр с сердечками на короткие ногти

Можно сделать небольшие минималистичные сердечки на однотонном покрытии или контурные сердечки.

Можно сделать объемное золотое сердце с продолжением на других ногтях.

Сердечки в стиле кошачьего глаза можно сделать и на короткие ногти.

Очень важно найти ответственного мастера маникюра, чтобы ногти были красивыми и здоровыми. Ранее мы рассказывали, как выбрать мастера маникюра.

