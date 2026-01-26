Манікюр із сердечками: що цікавого зробити на День Святого Валентина

Деякі дівчата роблять тематичний манікюр на різні свята. Тому вже активно шукають манікюр із сердечками на День Святого Валентина.

Ідей такого манікюру сотні. Сердечка необов’язково мають бути червоних відтінків. Ти можеш вмикати свою фантазію на повну.

Ми зібрали для тебе ідеї манікюру із сердечками на різну довжину. Ти можеш як і повторити ці ідеї, так і взяти їх просто за основу і зробити щось своє.

Манікюр із сердечками на довгі нігті

Ти можеш зробити французький манікюр з маленькими сердечками.

Можна зробити багато маленьких сердечок на однотонному покритті.

Цікавою ідеєю буде велике контурне сердечко або серце у стилі котячого ока.

Читати на тему Манікюр на День святого Валентина 2026: красиві ідеї без символу серця

Манікюр з сердечками на короткі нігті

Можна зробити маленькі мінімалістичні сердечка на однотонному покриті або контурні сердечка.

Можна зробити об’ємне золоте серце з продовженням на інших нігтях.

Сердечка у стилі котячого ока можна зробити і на короткі нігті.

Дуже важливо знайти відповідального майстра манікюру, щоб нігті були красивими і здоровими. Раніше ми розповідали, як вибрати майстра манікюру.

Фото: mariia_todoruk_nail_art та jackiegiardina / Instagram

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!