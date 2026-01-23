Манікюр на День святого Валентина 2026: красиві ідеї без символу серця

Наближення найромантичнішого свята року у 2026 році диктує нові правила в естетиці манікюру, де класична ніжність поєднується з футуристичними текстурами та сміливими акцентами. Читай в матеріалі, який манікюр можна зробити до Дня закоханих.

Манікюр на День святого Валентина 2026: перелік топових ідей

Тренди сезону зосереджені на грі світла, об’ємних деталях та глибоких відтінках, що дозволяють висловити почуття через індивідуальний стиль. Цьогорічна палітра виходить далеко за межі стандартного рожевого, пропонуючи варіації від вишневого мокко до дзеркального хрому.

Манікюр на День святого Валентина: глибина червоного кольору

Глибокий, майже чорний червоний відтінок залишається головним фаворитом сезону. Це ідеальний вибір для тих, хто віддає перевагу стриманій розкоші та класиці, що виглядає дорого на будь-якій довжині нігтів.

Манікюр до Дня святого Валентина: котяче око

Використання гель-лаків з ефектом котяче око у червоних та бордових тонах створює ілюзію м’якої тканини. Під впливом світла покриття змінює глибину, нагадуючи королівський оксамит.

Читати на тему Манікюр із сердечками: що цікавого зробити на День Святого Валентина Зібрали ідеї святкового манікюру. Манікюр до Дня святого Валентина 2026: банти та тренди

Стиль Coquette з бантами: Об’ємні 3D-елементи у формі маленьких бантиків — один із найгучніших трендів 2026 року. Додавання крихітних перлин або тонких стрічок на молочній базі підкреслює естетику балеткору.

Нігті на День святого Валентина 2026: рожевий градієнт

Градієнтне рожеве розпилення у центрі нігтя, що імітує енергетичне поле. Для свята найкраще підійде поєднання ніжного лавандового та насиченого рожевого кольорів.

Нігті на День святого Валентина: класика, що змінює колір

Ефект glazed donut, що став класикою, у 2026 році набуває рожевого підтону. Втирання наноситься на напівпрозору базу, створюючи ніжне сяйво морської перлини.

Читати на тему Японський манікюр: у чому секрет та техніка виконання такого догляду за нігтями Як зробити японський манікюр і що для цього потрібно — читай у матеріалі. Манікюр на День святого Валентина 2026: кварц як символ кохання

Кварцовий манікюр — імітація текстури рожевого кварцу з тонкими білими прожилками. Цей камінь традиційно вважається символом кохання, тому його відтворення на нігтях є дуже символічним.

Манікюр на День святого Валентина: ідеї, що говорять за себе

Тонкий леттерінг: Написання дрібним шрифтом делікатних слів або ініціалів. Каліграфічні написи чорним або золотим кольором на нейтральному фоні виглядатимуть як особисте послання.

Ці ідеї дозволяють кожній жінці та дівчині знайти свій варіант — від зухвалого металіку до витонченого мінімалізму.

Фото: Pinterest.

Раніше ми писали про французький манікюр — читай в матеріалі, які є ідеї та короткі та довгі нігті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!