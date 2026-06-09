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Международный день друзей 9 июня 2026: что за праздник и веселые поздравления тем, кто дорог

Ольга Петухова, редактор сайта 09 июня 2026, 08:00 3 мин.
день друзей поздравления
Фото Pexels

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