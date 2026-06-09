Международный день друзей 9 июня 2026: что за праздник и веселые поздравления тем, кто дорог

Международный день друзей, который отмечают 9 июня, не имеет официального статуса ООН, но уже давно стал популярной традицией во многих странах мира.

Как его отметить, что пожелать друзьям и почему сердечное поздравление иногда даёт новое дыхание дружбе — в материале.

Международный день друзей 9 июня 2026

Мало кто знает, но праздник появился почти сто лет назад. Ещё в 1930-х годах американцы решили, что дружба заслуживает отдельного праздника не меньше, чем романтические отношения или семейные даты.

С годами эта идея разлетелась по миру, а с появлением соцсетей приобрела новый смысл. Теперь в День друзей люди не только встречаются за кофе или устраивают вечеринки, но и делают нечто особенное — находят тех, с кем когда-то потеряли связь.

Одно сообщение вроде: А помнишь, как мы… или неожиданный звонок старому другу — одна из самых трогательных традиций этого дня.

Ведь иногда настоящая дружба начинается не со знакомства, а с восстановления связи спустя много лет.

Международный день дружбы: одна идея — две даты

Ещё одна интересная вещь: в 2011 году Организация Объединённых Наций учредила Международный день дружбы, который отмечают 30 июля.

Но дата 9 июня уже давно жила своей жизнью, поэтому люди продолжают отмечать оба праздника. Получается, что дружбы много не бывает — для неё нашлось место сразу в двух датах календаря.

Чаще всего оба Дня друзей отмечают очень просто: собираются вместе, звонят старым приятелям, делятся воспоминаниями или просто пишут короткое: Как ты?. Иногда именно такое сообщение становится началом новой главы давней дружбы.

Международный день друзей в Украине 2026: лучшие поздравления для СМС

С Международным днём друзей! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда были люди, которым можно написать в три часа ночи: Ты не спишь? — и получить ответ, а не блокировку!

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Поздравляю с Днём друзей! Пусть наша дружба будет длиннее сериалов и надёжнее прогноза погоды!

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С праздником! Желаю друзей, которые поддержат в беде, разделят последнюю пиццу и никогда не покажут твои старые фото без разрешения.

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С праздником! Пусть в твоей жизни будет столько хороших друзей, что на день рождения придётся арендовать стадион.

А ещё посмотри наши поздравления с Международным днём друзей в картинках — отправляй их самым лучшим и самым дорогим!

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