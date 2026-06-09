Міжнародний день друзів 9 червня 2026: що це за свято та веселі привітання найдорожчим

Міжнародний день друзів, який відзначають 9 червня, не має офіційного статусу ООН, але вже давно став популярною традицією в багатьох країнах світу.

Як його відсвяткувати, що побажати друзям і чому сердечне привітання інколи дає нове дихання дружбі — у матеріалі.

Міжнародний день друзів 9 червня 2026

Мало хто знає, але свято з’явилося майже сто років тому. Ще у 1930-х роках американці вирішили, що дружба заслуговує на окреме свято не менше, ніж романтичні стосунки чи сімейні дати.

З роками ця ідея розлетілася світом, а з появою соцмереж набула нового сенсу. Тепер у День друзів люди не лише зустрічаються за кавою чи влаштовують вечірки, а й роблять дещо особливе — знаходять тих, з ким колись втратили зв’язок.

Одне повідомлення на кшталт: А пам’ятаєш, як ми… або несподіваний дзвінок старому другові є однією з найзворушливіших традицій цього дня.

Адже іноді справжня дружба починається не зі знайомства, а з відновлення зв’язку через багато років.

Міжнародний день дружби: одна ідея — дві дати

Ще одна цікава річ: у 2011 році Організація Об’єднаних Націй заснувала Міжнародний день дружби, який відзначають 30 липня.

Але дата 9 червня вже давно жила власним життям, тому люди продовжують святкувати обидва свята. Виходить, що дружби багато не буває — для неї знайшлося місце одразу у двох датах календаря.

Найчастіше обидва Дня друзів святкують дуже просто: збираються разом, телефонують старим приятелям, діляться спогадами або просто пишуть коротке: Як ти?. Іноді саме таке повідомлення стає початком нової глави давньої дружби.

Міжнародний день друзів в Україні 2026: привітання для СМС

З Міжнародним днем друзів! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були люди, яким можна написати о третій ночі: Ти не спиш? і отримати відповідь, а не блокування!

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Вітаю з Днем друзів! Нехай наша дружба буде довшою за серіали й надійнішою за прогноз погоди!

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Зі святом! Бажаю друзів, які підтримають у біді, поділять останню піцу й ніколи не покажуть твої старі фото без дозволу.

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Зі святом! Нехай у твоєму житті буде стільки хороших друзів, щоб на день народження доводилося орендувати стадіон.

А ще поцікався нашими привітаннями з Міжнародним днем друзів у картинках — відправляй їх найліпшим і найдорожчим!

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