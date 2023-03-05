Борьба с советским прошлым, или с воображаемыми ветряными мельницами? Отменят ли 8 марта в Украине

Праздник нежности и красоты. Не с такой ли коннотацией советская власть пыталась популяризировать 8 марта на подвластных себе территориях?

Есть немало версий, но именно такой придерживаются инициаторы законопроекта об отмене Всемирного женского дня. В свою очередь предлагается ввести День украинской женщины 25 февраля.

— В Украине, с одной стороны, 8 марта отмечается женскими маршами и мероприятиями, посвященными правам женщин и равенства, однако, с другой, — по устаревшей советской традиции определенная часть общества этот день воспринимает как “праздник весны и красоты”, — говорится в объяснительной записке к законопроекту.

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Как отмечают создатели законопроекта, по их мнению, такое восприятие стереотипно и нивелирует общественную и политическую природу этого праздника.

Кроме того, еще один законопроект предлагает отменить статус выходного дня на Международный женский день. Поэтому появляется дополнительный аргумент от инициаторов изменений для отмены праздника — отсутствие выходного дня в большинстве стран цивилизованного мира в противоположность культивированию его в постсоветских.

Есть ли уже решение об отмене праздника 8 марта

Оба законопроекта находятся на стадии ознакомления, поэтому официального решения об отмене праздника нет.

Кроме того, уже неоднократно политики пытались внести изменения как в название 8 марта, так и в способы его чествования. Однако перемен так и не произошло.

Скептически настроена и заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Чиновница отметила в разговоре с BBC News Украина, что принятие этого закона вряд ли будет в ближайшее время.

Однако добавила, что следует понимать, что в законопроекте говорится и об отмене выходных на 1 и 9 мая. И если в этом случае это звучит достаточно целесообразно, то по поводу 8 марта продолжается совсем другая дискуссия. Также у Международного женского дня есть немало как поклонников, так и поклонниц.

Например, феминистическая инициатива FemSolution выступает против отмены празднования Международного женского дня в Украине, поскольку видит в этом нецелесообразность. Главный аргумент — движение за права женщин началось с американских работниц. Кроме того, праздник существует не только в постсоветском пространстве, так что привязывать советщину здесь сомнительно.

Но сколько бы сейчас ни существовало обсуждений, в этом году 8 марта не будет выходных по законам военного положения. А что будет дальше? Покажет голосование в Дії по поводу статуса праздника.

Также раньше мы рассказывали, какие страны отмечают 8 марта и что это за праздник.

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