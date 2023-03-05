Праздники

Борьба с советским прошлым, или с воображаемыми ветряными мельницами? Отменят ли 8 марта в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 марта 2023, 07:00
скасування 8 березня в Україні
Фото: Unsplash

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