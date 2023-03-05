Боротьба з радянським минулим, або ж з уявними вітряками? Чи скасують 8 березня в Україні

Свято ніжності й краси. Чи не з такою конотацією радянська влада намагалась популяризувати 8 березня на підвладних собі теренах?

Існує чимало версій, але саме такої дотримуються ініціатори законопроекту про скасування Міжнародного жіночого дня. Натомість пропонується запровадити День української жінки 25 лютого.

— В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, — за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймає як “свято весни та краси”, — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Як зазначають творці законопроекту, на їхню думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята.

Крім того, ще один законопроект пропонує скасувати статус вихідного дня на Міжнародний жіночий день. Тож з’являється додатковий аргумент від ініціаторів змін для скасування свята — це відсутність вихідного дня у більшості країн цивілізованого світу й натомість культивування його у пострадянських.

Чи є вже рішення про скасування свята 8 березня

Наразі обидва законопроекти знаходяться на стадії ознайомлення, тож офіційного рішення щодо скасування свята немає.

Крім того, вже неодноразово політики намагались внести зміни як у назву 8 березня, так й у способи його вшанування. Проте змін так і не відбулось.

Скептично налаштована й заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Посадовиця зазначила у розмові з ВВС News Україна, що ухвалення цього закону наврядчи буде найближчим часом.

Однак додала, що варто розуміти, що у законопроекті йдеться й про скасування вихідних на 1 та 9 травня. І якщо у цьому випадку це звучить досить доцільно, то щодо 8 березня триває зовсім інша дискусія. Також у Міжнародного жіночого дня є чимало як прихильників, так і прихильниць.

Наприклад, феміністична ініціатива FemSolution виступає проти відміни святкування Міжнародного жіночого дня в Україні, оскільки вбачає у цьому недоцільність. Головний аргумент — рух за права жінок почався з американських робітниць. Крім того, свято існує не лише у пострадянському просторі, тож прив’язувати радянщину тут сумнівно.

Та скільки б зараз не існувало обговорень, цього року 8 березня не буде вихідних за законами воєнного стану. А що буде далі? Покаже голосування в Дії щодо статусу свята.

Також раніше ми розповідали, які країни святкують 8 березня та що це за свято.

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