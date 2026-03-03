Чи буде вихідний на 8 березня 2026 року в Україні: що відомо про скасування свята

В Україні довго дебатували, що робити зі святом 8 березня, зокрема, чи залишати цей день вихідним. Чи буде вихідний на 8 березня — читай у нашому матеріалі детально.

Чи буде вихідний на 8 березня 2026

Воєнний стан в Україні наразі продовжено до 4 травня 2026 року. Це означає, що 8 березня буде робочим днем. Важливо, що у більшості країн світу це звичайний робочий день, а в Україні у мирний час він був святковим.

Раніше на цю дату планували різні розваги, адже 8 березня було офіційним вихідним.

Однак згідно з Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан.

Читати на тему Чи скасували 8 березня в Україні та чи святкуємо його у 2026 році Чи скасували 8 березня в Україні — розбираємось у матеріалі.

Скасування 8 березня і травневих свят: що відомо

14 лютого 2023 року низка депутатів ВР запропонували внести зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят та скасувати 8 березня, 1 і 9 травня. Цей законопроект №9009 зареєстрований у парламенті. Він досі опрацьовується в комітеті.

Замість цих свят нардепи запропонували встановити такі:

25 лютого — День української жінки (День українки). День народження Лесі Українки.

9 березня — Шевченків день. День народження Тараса Шевченка.

Друга неділя травня — День матері.

Однак ці рішення наразі не були ухвалені.

А якщо потрібен подарунок дівчині на 8 березня, шукай його за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!