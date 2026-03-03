Будет ли выходной на 8 марта 2026 года в Украине: что известно об отмене праздника

В Украине долго дебатировали, что делать с праздником 8 марта, в частности, оставлять ли этот день выходным. Будет ли выходной на 8 марта — читай в нашем материале подробно.

Будет ли выходной на 8 марта 2026

Военное положение в Украине продлено до 4 мая 2026 года. Это значит, что 8 марта будет рабочим днем. Важно, что в большинстве стран мира это обычный рабочий день, а в Украине в мирное время он был праздничным.

Ранее на эту дату планировали разные мероприятия, ведь 8 марта было официальным выходным.

Однако согласно Закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения все выходные отменены, пока действует военное положение.

Отмена 8 марта и майских праздников: что известно

14 февраля 2023 года ряд депутатов ВР предложили внести изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников и отменить 8 марта, 1 и 9 мая. Этот законопроект №9009 зарегистрирован в парламенте. Он все еще находится на рассмотрении комитета.

Вместо этих праздников нардепы предложили установить следующие:

25 февраля — День украинской женщины (День украинки). День рождения Леси Украинки.

9 марта — Шевченков день. День рождения Тараса Шевченко.

Второе воскресенье мая — День матери.

Однако соответствующие решения пока не приняты.

