Паска или Пасха? Какая разница между праздничными названиями в Украине

Пасха — особый праздник, который принято отмечать в кругу семьи, сохранять хорошее настроение и стараться не ссориться ни с кем. Однако что делать, что завязался спор, как правильно говорить Паска или Пасха?

Эти названия могут путать, ведь имеют схожее звучание. И все же значение у них разное. Поэтому объясняем ниже термины: Пасха и Паска.

Пасха

Слово Пасха происходит от названия праздника Песах из Ветхого Завета. Его отмечают до сих пор иудеи в память об освобождении от египетского плена.

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Песах происходит от древнееврейского слова, которое с иврита переводится как “миновал, прошел мимо”. Якобы Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта.

Паска

Слово Паска означает — украинский обрядовый сдобный пасхальный хлеб. Она как раз происходит от названия праздника Песах.

Также можно считать, что начали называть Пасхальную выпечку пасками, позаимствовав его из древнегреческого или грузинского — paska, которым верующие пользовались в Византийской империи.

Хочешь начать готовиться к Пасхе и приготовить к ней традиционную сдобу? Тогда читай, когда пекут паски на Пасху в 2023 году.

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