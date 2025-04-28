Можно ли брать конфеты с кладбища, опасно ли это: что говорят священники

Фото Pexels В Украине издавна существует традиция оставлять на могилах сладости, особенно на Поминальной неделе, когда конфеты, печенье, паски, пасхальные яйца становятся не только данью памяти и любви к умершим, но и своеобразной жертвой, с помощью которой чтят душу покойного. Но у многих возникает вопрос: можно ли брать эти конфеты или другие сладости с кладбища? О народных приметах и мнении церкви по этому поводу читай в материале. Можно ли брать конфеты с кладбища — мнение священника По православной традиции приносить еду на кладбище совсем не запрещено, но священники советуют не оставлять ее на могилах. Лучше раздавать еду нуждающимся или приносить в церковь для поминальных обедов. Именно это церковь считает более благочестивым поступком, ведь умершим не нужна физическая пища, а их душам более полезны молитвы и добрые дела живых. На вопрос, можно ли брать и есть конфеты с кладбища, священники отвечают, что не считают это каким-либо грехом или нарушением церковных правил. Читать по теме Можно ли сажать огород после Пасхи — традиции и точный календарь посадок Когда выходить в огород после Пасхи – советы и календарь посадок. Отец Алексей Филюк в своем ТикТоке говорит, что поверье о запрете брать что-то с кладбища является суеверием. Он призывает не бояться подобных действий, а верить в Бога и не придавать значения приметам. Можно ли брать конфеты с кладбища — что говорят народные приметы В народе действительно существуют давние предрассудки: говорят, что нельзя брать конфеты или другую еду из могил, особенно во время Поминальной недели. По традиции считается, что такая еда принадлежит усопшему, а тот, кто будет употреблять ее, может навлечь на себя несчастье или болезни. Священники говорят, что эти приметы имеют языческое происхождение и церковь их не одобряет. Итак, с религиозной точки зрения, взять конфеты с кладбища не будет грехом. Однако, учитывая народные верования, большинство людей воздерживаются от этого. И важно помнить: как бы вы ни поступили, главное — отнестись к умершим с уважением и искренне помолиться за их упокой. Раньше мы рассказывали, можно ли сажать картофель на Поминальной неделе и будет ли это считаться грехом.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Пасха, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter