Можно ли брать конфеты с кладбища, опасно ли это: что говорят священники

В Украине издавна существует традиция оставлять на могилах сладости, особенно на Поминальной неделе, когда конфеты, печенье, паски, пасхальные яйца становятся не только данью памяти и любви к умершим, но и своеобразной жертвой, с помощью которой чтят душу покойного.

Но у многих возникает вопрос: можно ли брать эти конфеты или другие сладости с кладбища? О народных приметах и ​​мнении церкви по этому поводу читай в материале.

Можно ли брать конфеты с кладбища — мнение священника

По православной традиции приносить еду на кладбище совсем не запрещено, но священники советуют не оставлять ее на могилах. Лучше раздавать еду нуждающимся или приносить в церковь для поминальных обедов.

Именно это церковь считает более благочестивым поступком, ведь умершим не нужна физическая пища, а их душам более полезны молитвы и добрые дела живых. ​

На вопрос, можно ли брать и есть конфеты с кладбища, священники отвечают, что не считают это каким-либо грехом или нарушением церковных правил.

Отец Алексей Филюк в своем ТикТоке говорит, что поверье о запрете брать что-то с кладбища является суеверием. Он призывает не бояться подобных действий, а верить в Бога и не придавать значения приметам.

Можно ли брать конфеты с кладбища — что говорят народные приметы

В народе действительно существуют давние предрассудки: говорят, что нельзя брать конфеты или другую еду из могил, особенно во время Поминальной недели. По традиции считается, что такая еда принадлежит усопшему, а тот, кто будет употреблять ее, может навлечь на себя несчастье или болезни.

Священники говорят, что эти приметы имеют языческое происхождение и церковь их не одобряет.

Итак, с религиозной точки зрения, взять конфеты с кладбища не будет грехом. Однако, учитывая народные верования, большинство людей воздерживаются от этого.

И важно помнить: как бы вы ни поступили, главное — отнестись к умершим с уважением и искренне помолиться за их упокой.

Раньше мы рассказывали, можно ли сажать картофель на Поминальной неделе и будет ли это считаться грехом.

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