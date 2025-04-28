Чи можна брати цукерки з цвинтаря, чи небезпечно це: що говорять священники

В Україні здавна існує традиція залишати на могилах солодощі. Особливо на Провідному тижні, коли цукерки, печиво, паски, крашанки стають не лише даниною пам’яті та любові до покійних, а й своєрідною жертвою, яка має вшанувати душу померлого.

Та у багатьох виникає питання: чи можна брати цукерки, чи інші солодощі з кладовища? Про народні прикмети та думку церкви з цього приводу — читай у матеріалі.

Чи можна брати цукерки з цвинтаря — думка священника

За православною традицією, приносити їжу на кладовище зовсім не заборонено, але священники радять не залишати її на могилах. Краще роздавати їжу нужденним або приносити до церкви для поминальних обідів.

Саме це церква вважає більш благочестивим вчинком, адже померлим не потрібна фізична їжа, а їхнім душам більш корисні молитви та добрі справи живих. ​

На запитання, чи можна брати та їсти цукерки з цвинтаря, священники відповідають, що не вважають це якимось гріхом або порушенням церковних правил.

Отець Олексій Філюк у своєму ТікТоку зазначає, що повір’я про заборону брати щось із кладовища є забобонним. Він закликає не боятися таких дій, а натомість вірити в Бога і не надавати значення прикметам.

Чи можна брати цукерки з кладовища — народні прикмети

У народі насправді існують давні забобони: кажуть, що не можна брати цукерки або іншу їжу з могил, особливо під час Провідного тижня. За традицією вважається, що така їжа належить покійному, а той, хто буде її вживати, може накликати на себе нещастя або хвороби.

Священники кажуть, що ці прикмети мають язичницьке походження і церква їх не схвалює.

Отже, з релігійної точки зору, брати цукерки з кладовища не є гріхом. Проте, зважаючи на народні вірування, переважна більшість людей утримуються цього.

Проте важливо пам’ятати, як би ви не вчинили, головне — поставитися до померлих з повагою і щиро помолитися за їхній упокій.

Раніше ми розказували, чи можна садити картоплю на Провідному тижні та чи вважатиметься це гріхом.

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