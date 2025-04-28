Свята

Чи можна брати цукерки з цвинтаря, чи небезпечно це: що говорять священники

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Квітня 2025, 15:15
чи можна брати цукерки зі цвинтаря
Фото Pexels
Балет Соляріс, Львів
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