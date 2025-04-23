Садівництво та город

Чи можна садити картоплю на Провідному тижні та чи вважатиметься це гріхом

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 17:15
чи можна садити картоплю на провідному тижні
Фото Pixabay
Чи можна садити картоплю на Провідному тижні та чи вважатиметься це гріхом
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Чи можна садити картоплю на Провідному тижні та чи вважатиметься це гріхом
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