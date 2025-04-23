Чи можна садити картоплю на Провідному тижні та чи вважатиметься це гріхом

Провідний тиждень — це особливий період після Великодня, коли вшановують пам’ять померлих. Люди йдуть на кладовища, прибирають могили, несуть квіти, паски, крашанки.

Але це не траур, а радше світлий спомин, коли живі приходять провідати рідних у вічності, і за традицією, поділитися радістю Воскресіння. Триває Провідний тиждень сім днів після Великодня — цього року з 28 квітня по 4 травня.

Чи можна в цей час займатися городом і чи можна садити картоплю на Провідному тижні – розказуємо у матеріалі.

Чи можна садити картоплю на Проводи

Найпоширеніший день відвідин кладовища — це вівторок після Пасхи, або Радониця, а у деяких регіонах — понеділок, або ж інші дні, жорстких правил не існує.

Однак в усіх областях країни побутує однакове повір’я, що під час Провідного тижня краще не займатись городніми справами, особливо в дні, коли ходять на цвинтар.

Наприклад, якщо плануєш відвідати кладовище у понеділок чи вівторок, то краще в ці дні не садити — з поваги до предків, аби не затирати пам’ять працею.

Але з іншого боку — це все церковні та народні традиції, а не категоричні заборони. Якщо погода стоїть хороша, а земля проситься, вона прогріта, тепла й не надто волога — то дехто усе ж таки починає садити картоплю в Провідний тиждень, особливо ближче до його кінця.

За яких погодних умов можна садити картоплю на Провідному тижні

Загалом, щоб садити картоплю, треба дочекатись таких умов:

земля має прогрітися хоча б до +8-10°C на глибину 10 см;

бажано, щоб ґрунт не був занадто мокрий — якщо пройшли дощі, краще зачекати день-два;

нічні морози вже не повернуться;

ідеальна погода для посадки — хмарна, але без дощу, або ж сонячна з легкою прохолодою;

садити варто на глибину від 5 до 15 см.

Якщо цьогоріч Провідний тиждень припадає з 28 квітня по 4 травня, то це якраз добрий час для посадки картоплі в багатьох регіонах України.

Але можна й трохи зачекати з посадкою — скажімо, до 1-2 травня, якщо хочеш повністю присвятити перші дні Проводів поминанню. Це і традиції вшанує, і не зашкодить урожаю. Але як саме вчинити — обирати тобі.

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