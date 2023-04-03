Паска, Пасха чи, може, Великдень? Яка різниця між трьома святковими назвами в Україні

Великдень — особливе свято, яке прийнято відзначати у колі родини, зберігати гарний настрій та намагатись не сваритися ні з ким. Однак що робити, що зав’язалась суперечка, як правильно говорити Паска чи Пасха?

Ці назви можуть плутатись, адже мають схоже звучання. Та все ж таки значення у них різне. Тому пояснюємо нижче терміни: Великдень, Пасха та Паска.

Великдень

Назва Великдень має не одну легенду свого походження. Проте значення у цього слова завжди одне — це свято, що встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

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Одна з легенд говорить, що коли народився Христос, то сильно світило сонце й день міг стояти практично тиждень. Однак після того, як його розіп’яли, день поменшав. Тому у деяких слов’янських мовах прийнято називати свято на честь великого дня. Інші ж взяли в основу назви — велику ніч, як, наприклад, чехи чи поляки.

Назва також може бути пов’язана з дохристиянськими традиціями відзначати знакові астрономічні події. Тому прийнято вважати, що у цю дату великий день міряється своєю тривалістю з останньою великою ніччю.

Пасха

Слово Пасха походить від назви свята Песах зі Старого Заповіту. Його відзначають і досі юдеї в пам’ять про звільнення від єгипетського полону.

Песах походить від давньоєврейського слова, яке з івриту перекладається як “минув, пройшов повз”. Нібито Всевишній минув єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.

Тому слово Пасха не підходить для того, щоб називати ним певний атрибут Великоднього свята чи заміняти назву Великдень.

Паска

Слово Паска означає — український обрядовий здобний великодній хліб. Вона якраз походить від назви попередньо згаданого свята Песах.

Також можна вважати, що почали називати Великодню випічку пасками, запозичивши його з давньогрецького чи грузинського — paska, яким віряни користувались у Візантійській імперії.

Хочеш почати готуватись до Великодня та приготувати до нього традиційну здобу? Тоді читай, коли печуть паски на Великдень у 2023 році.

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