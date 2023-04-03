Свята

Паска, Пасха чи, може, Великдень? Яка різниця між трьома святковими назвами в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 11:00
Паска чи Пасха
Фото: Pexels

Більше новин
обід
Смачний обід родом з дитинства: три рецепти від Лізи Глінської та Ольги Мартиновської
що таке інсулінорезистентність
Не діагноз і не хвороба: що таке інсулінорезистентність, які ризики несе та чи потрібно лікуватись
Коли Великдень у 2023 році за православним та католицьким календарем
Одне з найважливіших свят у християн: коли Великдень 2023
Ізабелла Іващенко
Знайомить далеку Британію з українською культурою: історія талановитої співачки з Чернігівщини, яка працює на своєму фронті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли Великдень у 2023 році за православним та католицьким календарем
Одне з найважливіших свят у християн: коли Великдень 2023
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Таких точно ні в кого не буде! Як зробити мерехтливі великодні яйця у вині — покроковий рецепт
Паска
Як прикрасити паску: п’ять креативних та легких способів
Яйця
Щоб крашанки були жовтими, наче сонечко: як пофарбувати яйця куркумою

Відео
0:01:49
Карта бойових дій в Україні 03.04.2023 онлайн

Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн
0:03:01
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя
0:01:47
Українські військові вчаться переходити від оборони у наступ
Від оборони до наступу! Тисячі українських бійців тренуються звільняти нашу землю від окупантів
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Військові звання, стяг та шеврони — перші 30 капеланів закінчили вишкіл: що зміниться для душпастирів
0:02:46
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Евакуація на бронекапсулі для всіх охочих! Як група Білий Янгол вивозить людей зі знищеної Авдіївки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ до європейського інформаційного простору — в Україні запрацював закон Про медіа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Ворог продовжує зосереджувати сили на Донецькій області: карта бойових дій в Україні 2 квітня в режимі онлайн
0:19:53
Оборонці Горлівського напрямку
Воює за себе, сина та загиблого племінника: історії оборонців Горлівського напрямку
0:06:45
Охтирка
Хворий на рак дідусь партизанив на велосипеді для ЗСУ — неймовірні історії спротиву Охтирки
Більше відео
Як приготувати курячі гомілки: рецепт у вершковому та пікантному соусі
Читати далі
Ніжні чи гострі, які обереш? Рецепт курячих гомілок у вершковому та пікантному соусі
Як допомогти людині без свідомості
Читати далі
Бачиш, як хтось втрачає свідомість? Розкажемо, що треба робити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь