Что делать на Радоницу 2025 года: как правильно провести обряды поминального дня

Во второй вторник после Пасхи наступает Радоница, самый известный поминальный день. Но это не просто время пойти на кладбище, это как вторая Пасха — но уже с теми, кто по ту сторону.

Что советует делать на Радоницу народная традиция и церковь — рассказываем в материале.

Что делать на Радоницу 2025

Говорят, что в этот день небеса становятся ближе к людям, и что души тихо спускаются с неба послушать, как о них вспоминают.

Радоница — это не день траура, а день встречи, когда можно говорить с душами родных, когда все вместе, хоть и по разные стороны бытия.

В народе вторую неделю после Пасхи называют Поминальной, а сам праздник — Проводами, Гробками, Могилками, и в каждом регионе люди имеют свои собственные традиции, что и как делать в этот день.

На Полесье на Радоницу принято идти на кладбище с пасками, крашанками, сладостями. У могилы люди могут петь молитвы, желая душам умерших вечной Пасхи.

А вот на Гуцульщине Радоницу называют Проводами. Люди собираются у могил с корзинами еды, которую потом раздают бедным или детям — как говорится, за душу.

В Центральной Украине принято убирать могилы заранее, а в самый день Радоницы родственники приходят на кладбище, чтобы оставить пасхальные яйца, иногда даже несколько копеек — в знак памяти. Иногда на могилах на Радоницу собирается вся семья, которая не виделась долгое время.

На Слобожанщине принято делать на Радницу перепись усопших, это, когда вспоминают всех умерших родственников вслух, иногда это выглядит как специальное пение.

А в Запорожской области существует традиция заказывать поминальные обеды в церкви или делать их дома, собирать родных за столом. Часто на Радоницу освящают могилы.

Что церковь советует делать на Радоницу

В этот день Православная церковь совершает заупокойные богослужения: сначала в храмах правят литургию и панихиду, а затем верующие идут на кладбища. Там священник может отслужить литию — особое короткое богослужение прямо у могилы.

Церковь советует верующим на Радоницу делать следующее:

побывать на службе, подать записки за упокой;

помолиться за души умерших, можно в церкви, дома или у могил;

сходить на кладбище;

желательно подать милостыню или сделать пожертвование на храм;

нельзя делать застолье с громким шумом, церковь это осуждает;

можно пригласить священника на освящение могилы.

Церковь напоминает, что самое важное, что нужно делать на Радоницу — молиться и пытаться сделать добрые дела в память о покойных. Этот день создан, чтобы мы почувствовали благодарность к тем, кто был перед нами и напомнили себе, что жизнь не завершается смертью.

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