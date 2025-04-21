Поминальные субботы 2025 года: даты, традиции и значения этих дней

Христиане отмечают родительские субботы. Это поминальные дни. Самые большие из них проходят перед большими праздниками. В частности, в канун Великого поста, за неделю до его начала, православная церковь отмечает Вселенскую мясопустную родительскую субботу. Это первая поминальная суббота в году.

Читай, когда будут поминальные субботы в 2025 году, узнай о вселенской мясопустной родительской субботе и какое значение имеют эти поминальные дни.

Вселенская мясопустная родительская суббота 2025: дата

Вселенская мясопустная поминальная суббота в 2025 году будет 22 февраля. Это первая поминальная суббота.

Вообще родительские субботы — это дни, когда в храмах совершается особое поминовение усопших.

Священник, настоятель храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” ПЦУ г. Кременчуг Анатолий Кулиш рассказал для УНИАН, что в церковной традиции молитва за умерших совершается по субботам. Но именно в специально установленные поминальные дни это проходит более торжественно и массово.

По его словам, корни этой традиции уходят еще в Старый Завет, где упоминается о молитвах за умерших. В христианском понимании нет разделения на “живых” и “мертвых”, ведь в Библии сказано, что для Бога все живы.

Вселенская мясопустная поминальная суббота имеет такое название, ведь проводится перед Великим постом. Соответственно, в понедельник уже нельзя есть мясо.

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Традиции Вселенской мясопустной поминальной субботы

В этот день можно прийти в храм, помолиться за усопших родственников, заказать панихиду.

Священник говорит, что нет перечня обязательных продуктов, которые нужно нести на панихиду, ведь это пожертвование. Люди должны нести то, что могут. А если ничего не могут, то необязательно вообще что-то нести. Главное — это молитва.

— Даже если у человека нет возможности что-то принести на панихиду, он может просто прийти в храм и постоять там и помолиться вместе со всеми. И ничего страшного в том нет, если он не может ничего с собой принести, — сказал он.

Поминальные субботы 2025 года: даты на 2025 год

Мясопустная родительская суббота — 22 февраля;

Поминальная суббота второй недели Великого поста — 15 марта;

Поминальная суббота третьей недели Великого поста — 22 марта;

Поминальная суббота четвертой недели Великого поста — 29 марта;

День поминовения воинов — 9 мая;

Проводы — 29 апреля;

Троицкая родительская суббота — 7 июня;

Дмитриевская родительская суббота — 25 октября.

Поминальный день перед Успенским постом — 26 июля;

Покровская родительская суббота — 27 сентября;

Кузьмина поминальная суббота — 25 октября;

Михайловская поминальная суббота — 1 ноября;

Поминальный день перед Рождественским постом — 8 ноября.

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