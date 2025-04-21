Поминальні суботи 2025: дати, традиції та значення цих днів

Християни відзначають батьківські суботи. Це поминальні дні. Найбільші з них відбуваються перед великими святами. Зокрема, напередодні Великого посту, за тиждень до його початку, православна церква відзначає Вселенську м’ясопусну батьківську суботу. Це перше поминальна субота у році.

Читай, коли будуть поминальні суботи у 2025 році, дізнайся про вселенську м’ясопусну батьківську суботу та яке значення мають ці поминальні дні.

Вселенська м’ясопусна батьківська субота 2025: дата

Вселенська м’ясопусна поминальна субота у 2025 році буде 22 лютого. Це перша поминальна субота.

Взагалі батьківські суботи — це дні, коли у храмах відбувається особливе поминання покійних.

Священник, настоятель храму ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість” ПЦУ м. Кременчук Анатолій Куліш розповів для УНІАН, що в церковній традиції молитва за померлих звершується щосуботи. Але саме у спеціально встановлені поминальні дні це відбувається більш урочисто та масово.

За його словами коріння цієї традиції сягає ще Старого Завіту, де згадується про молитви за померлих. У християнському розумінні немає розділення на “живих” і “мертвих”, адже в Біблії сказано, що для Бога всі живі.

Вселенська м’ясопусна поминальна субота має таку назву, адже проводиться перед Великим постом. Відповідно у понеділок вже не можна їсти м’ясо.

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Традиції Вселенської м’ясопусної поминальної суботи

У цей день можна прийти до храму, помолитися за спочилих родичів, замовити панахиду.

Священник говорить, що немає переліку обов’язкових продуктів, які треба нести на панахиду, адже це пожертва. Люди мають нести те, що можуть. А якщо не можуть нічого, то необов’язково взагалі щось нести. Головне — це молитва.

— Навіть якщо людина не має змоги щось принести на панахиду, вона може просто прийти до храму і постояти там і помолитися разом з усіма. І нічого страшного в тому немає, якщо вона не може нічого із собою принести, — сказав він.

Поминальні суботи 2025: дати на 2025 рік

М’ясопусна батьківська субота — 22 лютого;

Поминальна субота другого тижня Великого посту — 15 березня;

Поминальна субота третього тижня Великого посту — 22 березня;

Поминальна субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;

День поминання воїнів — 9 травня;

Проводи — 29 квітня;

Троїцька батьківська субота — 7 червня;

Дмитрівська батьківська субота — 25 жовтня.

Поминальний день перед Успенським постом — 26 липня;

Покровська батьківська субота — 27 вересня;

Кузьмина поминальна субота — 25 жовтня;

Михайлівська поминальна субота — 1 листопада;

Поминальний день перед Різдвяним постом — 8 листопада.

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