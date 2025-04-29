Що робити на Радоницю 2025: як правильно провести обряди поминального дня

Фото Pexels На другий вівторок після Великодня наступає Радониця, найвідоміший поминальний день. Але це не просто час піти на кладовище, це як друга Пасха — але вже з тими, хто по той бік. Що радить робити на Радоницю народна традиція та церква — розказуємо у матеріалі. Що робити на Радоницю 2025 Говорять, що цього дня небеса стають ближче до людей, і що душі тихо спускаються з неба послухати, як про них згадують. Тому з самого ранку люди з кошиками, квітами йдуть на кладовище, до найдорожчих, тих, кого вже немає, але згадують не про смерть, а про життя. Радониця — це не день жалоби, а день зустрічі, коли можна говорити з душами рідних, коли всі разом, хоч і на різних боках буття. У народі другий тиждень після Великодня називають Провідним, а саме свято — Проводами, Гробками, Могилками, і в кожному регіоні люди мають свої власні традиції, що і як робити у цей день. На Поліссі на Радоницю заведено йти на цвинтар із великодніми крашанками, пасками, солодощами. Біля могили люди можуть співати молитви, бажаючи душам померлих вічної Пасхи. А от на Гуцульщині Радоницю називають Провідною неділею або Проводами. Люди збираються біля могил із кошиками їжі, яку потім роздають бідним або дітям — як то кажуть, за душу. Читати на тему Радониця 2025 — коли поминальні дні та що не можна робити на Проводи Розповідаємо, коли у 2025 році Радониця та що не можна на неї робити. У Центральній Україні заведено прибирати могили заздалегідь, а в самий день Радониці родичі приходять на кладовище, щоб залишити крашанки, іноді навіть кілька копійок — на знак пам’яті. Інколи на могилах на Радоницю збирається уся родина, яка не бачилася довгий час. На Слобожанщині заведено робити на Радницю переписування покійних, це коли згадують усіх померлих родичів у голос, іноді це має вигляд спеціальних співів. А в Запорізькій області існує традиція замовляти поминальні обіди в церкві або робити їх вдома, збирати рідних за одним столом. Часто на Радоницю освячують могили. Що церква радить робити на Радоницю У цей день Православна церква проводить заупокійні богослужіння: спочатку в храмах правлять літургію та панахиду, а потім віряни йдуть на кладовища. Там священник може відслужити літію — особливе коротке богослужіння прямо біля могили. Церква радить вірянам на Радоницю робити наступне: побувати на службі, подати записки за упокій; помолитися за душі померлих, можна в церкві, вдома чи біля могил; сходити на кладовище; бажано подати милостиню або пожертву на храм; не можна робити застілля з шумом та галасом, церква це засуджує; можна запросити священника на освячення могили. Церква нагадує, що найважливіше, що потрібно робити на Радоницю — це молитися та намагатися зробити добрі справи на згадку про покійних. Цей день створений, аби ми відчули вдячність до тих, хто був перед нами і нагадали собі, що життя не завершується смертю. Дізнайся також, коли поминальні суботи 2025, їхні дати, традиції та значення цих днів.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Великдень, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter