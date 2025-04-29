Що робити на Радоницю 2025: як правильно провести обряди поминального дня

На другий вівторок після Великодня наступає Радониця, найвідоміший поминальний день. Але це не просто час піти на кладовище, це як друга Пасха — але вже з тими, хто по той бік.

Що радить робити на Радоницю народна традиція та церква — розказуємо у матеріалі.

Що робити на Радоницю 2025

Говорять, що цього дня небеса стають ближче до людей, і що душі тихо спускаються з неба послухати, як про них згадують. Тому з самого ранку люди з кошиками, квітами йдуть на кладовище, до найдорожчих, тих, кого вже немає, але згадують не про смерть, а про життя.

Радониця — це не день жалоби, а день зустрічі, коли можна говорити з душами рідних, коли всі разом, хоч і на різних боках буття.

У народі другий тиждень після Великодня називають Провідним, а саме свято — Проводами, Гробками, Могилками, і в кожному регіоні люди мають свої власні традиції, що і як робити у цей день.

На Поліссі на Радоницю заведено йти на цвинтар із великодніми крашанками, пасками, солодощами. Біля могили люди можуть співати молитви, бажаючи душам померлих вічної Пасхи.

А от на Гуцульщині Радоницю називають Провідною неділею або Проводами. Люди збираються біля могил із кошиками їжі, яку потім роздають бідним або дітям — як то кажуть, за душу.

У Центральній Україні заведено прибирати могили заздалегідь, а в самий день Радониці родичі приходять на кладовище, щоб залишити крашанки, іноді навіть кілька копійок — на знак пам’яті. Інколи на могилах на Радоницю збирається уся родина, яка не бачилася довгий час.

На Слобожанщині заведено робити на Радницю переписування покійних, це коли згадують усіх померлих родичів у голос, іноді це має вигляд спеціальних співів.

А в Запорізькій області існує традиція замовляти поминальні обіди в церкві або робити їх вдома, збирати рідних за одним столом. Часто на Радоницю освячують могили.

Що церква радить робити на Радоницю

У цей день Православна церква проводить заупокійні богослужіння: спочатку в храмах правлять літургію та панахиду, а потім віряни йдуть на кладовища. Там священник може відслужити літію — особливе коротке богослужіння прямо біля могили.

Церква радить вірянам на Радоницю робити наступне:

побувати на службі, подати записки за упокій;

помолитися за душі померлих, можна в церкві, вдома чи біля могил;

сходити на кладовище;

бажано подати милостиню або пожертву на храм;

не можна робити застілля з шумом та галасом, церква це засуджує;

можна запросити священника на освячення могили.

Церква нагадує, що найважливіше, що потрібно робити на Радоницю — це молитися та намагатися зробити добрі справи на згадку про покійних. Цей день створений, аби ми відчули вдячність до тих, хто був перед нами і нагадали собі, що життя не завершується смертю.

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