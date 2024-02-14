Поздравление любимой с Днем Святого Валентина — расскажи о своих чувствах в стихах и прозе

14 февраля в Украине, как и во многих странах мира, отмечают День Влюбленных, который в народе называется День Валентина. Этот праздник очень древний и романтичный. Влюбленные пары признаются в любви друг другу, поздравляют и дарят милые подарочки. Очень часто этот день выбирают, чтобы предложить руку и сердце своим возлюбленным. Мы подобрали для тебя самые трогательные и незабываемые слова для поздравления любимой с Днем Святого Валентина.
Принято считать, что мужчинам свойственна скупость на слова, им трудно сказать, что у них на сердце. И хотя это всего гендерный стереотип, Окна решили помочь каждому и каждой влюбленной в этот день. Трогательные слова можно сказать, как глядя в глаза любимым, так и написать несколько слов любви на милой Валентинке и присоединить к цветам или подарку. Эти слова также понадобятся, если вы не вместе, и обстоятельства развели вас на время.
Сказать о том, что чувствуешь, можно сделав видеоролик о ваших отношениях и записав поздравления в видео. Можно даже приветствовать в голосовом сообщении. Главное сделать это искренне, с теплотой, правдиво, чтобы возлюбленная поверила и ответила взаимностью.
***
Любимая! Я выбрал/-ла этот день, чтобы сказать, как ценю, что Ты у меня есть. Благодарю Всевышнего, что я встретил Тебя на своем пути. Спасибо за Твои Глаза, Твои Руки, Твое Сердце, Улыбку. За то, что понимаешь с полуслова. За то, что с тобой тепло, радостно, спокойно, страстно, ласково. Люблю безгранично!
Поздравляю, любимая, с нашим днем. Ты всегда несешь свет и теплоту. С тобой просто, откровенно. Ты солнце в моем окне. Люблю безгранично. Знаю, мы все преодолеем и будем счастливы.
Дорогая моя! Для меня день влюбленных — еще один повод рассказать о том, как я люблю тебя! Мои чувства искренни и чисты… И я с удовольствием проведу этот день в Твоих объятиях, любимая! Присылаю тебе сегодня самые искренние поздравления с Днем Валентина!
Любимая, в этот день, который важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно тебя ценю. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова “Я люблю тебя!”
Любимая, я благодарю высшие силы за нашу встречу! Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, как любить и быть любимым! С тобой и солнце светит по-особому, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море до колен, и всякие задачи по плечу! Хочу чтобы ты была рядом, чтобы согласилась разделить со мной жизненный путь! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты принадлежишь только мне! С Днем всех влюбленных, солнце мое!
Моя милая, нам необходимо как можно скорее встретиться. Сегодня особый день, и у меня для тебя есть особенный подарок. Но какой, ты узнаешь только при встрече. Я поздравляю тебя с Днем всех влюбленных, моя любимая девочка. Я очень жду встречи.
Любимая моя, я поздравляю Тебя с Днем святого Валентина и хочу пожелать, чтобы наши чувства преподносили к небесам счастья и наслаждения, чтобы наша любовь позволила осуществить все наши общие мечты, чтобы в нашей жизни переплетались всеобщие интересы и увлечения. Целую.
Pexels
С Днем святого ВалентинаПоздравляю, ангел мой.Ты не женщина — богиня.Лишь с тобою я герой.
Я тобой дышу, родная,Не стыдясь, о том кричу.Восхищаюсь, обожаюИ тебя одну хочу.
Утонуть в глазах готов я,В них смотреть не устаю.Для меня ты смысл жизни,Очень я тебя люблю.
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С Днем святого Валентина!
Мы хотим, чтобы стихотворные приветствия не выглядели банально и примитивно. Если их рассказать любимым, глядя в глаза, то они умилят ее — это точно.
Мы хотим, чтобы стихотворные приветствия не выглядели банально и примитивно. Если их рассказать любимым, глядя в глаза, то они умилят ее — это точно.
Подпишу я валентинкуДля родного человечка.Ты — вторая половинкаДля влюбленного сердечка.
Поцелую нежно в щёчку,Прошепчу тебе на ушко,Что люблю я очень-очень —Для меня ты как ловушка.
Для меня ты — вдохновение,Сто процентов — совместимость.Лучше сладкого варенья —Я надеюсь на взаимность!
Pexels
С Днем Валентина поздравляю!Поцелуев нежных, пламенной любви,Счастья необъятного желаю,Чтоб всё было так, как хочешь ты.
Окружают пусть приятные заботы,Доброта и искры теплоты.Блеск улыбок и романтики красоты,И конечно, пусть сбываются мечты.
Пусть в День святого ВалентинаТы будешь, как весна, красивой!Счастливой, доброй и родной,Я очень рад, что ты со мной.
Пускай твои глаза сияют,Душа смеется и летает.Ты — Ангел самый дорогой,Люблю тебя я всей душой!
Любимой девушке на светеЯ прошепчу “люблю тебя”,И страстно, нежно поздравляюС Днем Валентина я тебя!
Желаю быть тебе такой жеКрасивой, умной и родной,Желаю быть такой же яркойИ лучезарной, заводной.
Чтоб слез душа твоя не знала,Сердечко чтоб не тосковало,Чтоб чувства наши разгорались,И чтоб сильней мы лишь влюблялись!
Я судьбу благодарюЗа то, что я тебя люблю,За то, что нас свела с тобой!Ты сердца моего прибой,Ты пристань для души моей,Ты моих мыслей колыбель.Сегодня, женщина моя,Все будет только для тебя!
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
Пусть эти приветствия придадут тебе смелости, искренности, а твоя возлюбленная почувствует твое восхищение ею сердцем и душой. Пусть День влюбленных вам запомнится.
А еще следуй совету от Викон, как устроить романтический вечер в День Святого Валентина.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.