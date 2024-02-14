Поздравление любимой с Днем Святого Валентина — расскажи о своих чувствах в стихах и прозе

14 февраля в Украине, как и во многих странах мира, отмечают День Влюбленных, который в народе называется День Валентина. Этот праздник очень древний и романтичный. Влюбленные пары признаются в любви друг другу, поздравляют и дарят милые подарочки. Очень часто этот день выбирают, чтобы предложить руку и сердце своим возлюбленным. Мы подобрали для тебя самые трогательные и незабываемые слова для поздравления любимой с Днем Святого Валентина.

Принято считать, что мужчинам свойственна скупость на слова, им трудно сказать, что у них на сердце. И хотя это всего гендерный стереотип, Окна решили помочь каждому и каждой влюбленной в этот день. Трогательные слова можно сказать, как глядя в глаза любимым, так и написать несколько слов любви на милой Валентинке и присоединить к цветам или подарку. Эти слова также понадобятся, если вы не вместе, и обстоятельства развели вас на время.

Сказать о том, что чувствуешь, можно сделав видеоролик о ваших отношениях и записав поздравления в видео. Можно даже приветствовать в голосовом сообщении. Главное сделать это искренне, с теплотой, правдиво, чтобы возлюбленная поверила и ответила взаимностью.

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Поздравления с днем святого Валентина в прозе

***

Любимая! Я выбрал/-ла этот день, чтобы сказать, как ценю, что Ты у меня есть. Благодарю Всевышнего, что я встретил Тебя на своем пути. Спасибо за Твои Глаза, Твои Руки, Твое Сердце, Улыбку. За то, что понимаешь с полуслова. За то, что с тобой тепло, радостно, спокойно, страстно, ласково. Люблю безгранично!

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Поздравляю, любимая, с нашим днем. Ты всегда несешь свет и теплоту. С тобой просто, откровенно. Ты солнце в моем окне. Люблю безгранично. Знаю, мы все преодолеем и будем счастливы.

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Дорогая моя! Для меня день влюбленных — еще один повод рассказать о том, как я люблю тебя! Мои чувства искренни и чисты… И я с удовольствием проведу этот день в Твоих объятиях, любимая! Присылаю тебе сегодня самые искренние поздравления с Днем Валентина!

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Любимая, в этот день, который важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно тебя ценю. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова “Я люблю тебя!”

***

Любимая, я благодарю высшие силы за нашу встречу! Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, как любить и быть любимым! С тобой и солнце светит по-особому, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море до колен, и всякие задачи по плечу! Хочу чтобы ты была рядом, чтобы согласилась разделить со мной жизненный путь! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты принадлежишь только мне! С Днем всех влюбленных, солнце мое!

***

Моя милая, нам необходимо как можно скорее встретиться. Сегодня особый день, и у меня для тебя есть особенный подарок. Но какой, ты узнаешь только при встрече. Я поздравляю тебя с Днем всех влюбленных, моя любимая девочка. Я очень жду встречи.

***

Любимая моя, я поздравляю Тебя с Днем святого Валентина и хочу пожелать, чтобы наши чувства преподносили к небесам счастья и наслаждения, чтобы наша любовь позволила осуществить все наши общие мечты, чтобы в нашей жизни переплетались всеобщие интересы и увлечения. Целую.

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Поздравления с днем Валентина любимой девушке в стихах

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.



***

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!

Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С Днем святого Валентина!

Мы хотим, чтобы стихотворные приветствия не выглядели банально и примитивно. Если их рассказать любимым, глядя в глаза, то они умилят ее — это точно.

***

Подпишу я валентинку

Для родного человечка.

Ты — вторая половинка

Для влюбленного сердечка.

Поцелую нежно в щёчку,

Прошепчу тебе на ушко,

Что люблю я очень-очень —

Для меня ты как ловушка.

Для меня ты — вдохновение,

Сто процентов — совместимость.

Лучше сладкого варенья —

Я надеюсь на взаимность!

Поздравления с днем всех влюбленных для любимой

***

С Днем Валентина поздравляю!

Поцелуев нежных, пламенной любви,

Счастья необъятного желаю,

Чтоб всё было так, как хочешь ты.

Окружают пусть приятные заботы,

Доброта и искры теплоты.

Блеск улыбок и романтики красоты,

И конечно, пусть сбываются мечты.

***

Пусть в День святого Валентина

Ты будешь, как весна, красивой!

Счастливой, доброй и родной,

Я очень рад, что ты со мной.

Пускай твои глаза сияют,

Душа смеется и летает.

Ты — Ангел самый дорогой,

Люблю тебя я всей душой!

***

Любимой девушке на свете

Я прошепчу “люблю тебя”,

И страстно, нежно поздравляю

С Днем Валентина я тебя!

Желаю быть тебе такой же

Красивой, умной и родной,

Желаю быть такой же яркой

И лучезарной, заводной.

Чтоб слез душа твоя не знала,

Сердечко чтоб не тосковало,

Чтоб чувства наши разгорались,

И чтоб сильней мы лишь влюблялись!

***

Я судьбу благодарю

За то, что я тебя люблю,

За то, что нас свела с тобой!

Ты сердца моего прибой,

Ты пристань для души моей,

Ты моих мыслей колыбель.

Сегодня, женщина моя,

Все будет только для тебя!

***

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

Пусть эти приветствия придадут тебе смелости, искренности, а твоя возлюбленная почувствует твое восхищение ею сердцем и душой. Пусть День влюбленных вам запомнится.

А еще следуй совету от Викон, как устроить романтический вечер в День Святого Валентина.

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