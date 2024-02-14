Привітання коханій з Днем Святого Валентина — розкажи про свої почуття у віршах та прозі

14 лютого в Україні, як і в багатьох країнах світу, святкують День Закоханих, який в народі називається День Валентина. Це свято дуже давнє і надзвичайно романтичне. Закохані пари зізнаються в коханні одне одному, вітають та дарують милі подаруночки. Дуже часто цей день вибирають, щоб освідчитись другій половинці та запропонувати руку й серце. Ми підібрали найзворушливіші та незабутні слова для привітання коханої з Днем Святого Валентина — читай у матеріалі.

Заведено вважати, що хлопцям властива скупість на слова, їм важко сказати, що у них на серці. І хоч це всього лиш гендерний стереотип, Вікна вирішили допомогти кожному та кожній закоханій у цей день. Зворушливі слова можна сказати, як дивлячись в очі коханим, так і написати на милій Валентинці та приєднати до квітів чи подарунку. Ці слова також знадобляться, якщо ви не разом, і обставини розлучили вас на деякий час.

Сказати про те, що відчуваєш, можна, зробивши відеоролик про ваші стосунки та записавши привітання у відео. Можна навіть привітати голосовим повідомленням. Головне — зробити це щиро, з теплотою, правдиво, щоб кохана повірила та відповіла взаємністю.

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Привітання коханій з днем святого Валентина в прозі

***

Кохана! Я обрав/-ла цей день, щоб сказати, як ціную що Ти в мене є. Дякую Всевишньому, що я зустрів/-ла Тебе на своєму шляху. Дякую за Твої Очі, Твої Руки, Твоє Серце, Усмішку. За те, що розумієш з пів слова. За те, що з тобою тепло, радісно, спокійно, пристрасно, ласкаво. Люблю безмежно!

***

Вітаю, кохана, з нашим днем. Ти завжди несеш світло і теплоту. З тобою просто, відверто. Ти — сонце в моєму вікні. Люблю безмежно. Знаю, ми все подолаємо і будемо щасливі.

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Люба моя! Для мене день закоханих — ще один чудовий привід розповісти про те, як я люблю тебе! Мої почуття щирі та чисті… І я із задоволенням проведу цей день у Твоїх обіймах, кохана! Надсилаю тобі сьогодні найщиріші привітання з Днем Валентина!

***

Кохана, в цей день, який важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно тебе ціную. Для мене немає нічого важливішого за твою посмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова “Я люблю тебе!”.

***

Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати й бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєвий шлях! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!

***

Моя мила, нам необхідно якомога швидше зустрітися. Сьогодні особливий день, і в мене для тебе є особливий подарунок. Але який, ти дізнаєшся тільки при зустрічі. Я вітаю тебе з Днем усіх закоханих, моя улюблена дівчинка, і дуже чекаю зустрічі.

***

Кохана моя, я вітаю Тебе з Днем святого Валентина і хочу побажати, щоб наші почуття підносили до небес щастя і насолоди, щоб наша любов дозволила здійснити всі наші спільні мрії, щоб в нашому житті перепліталися загальні інтереси та захоплення. Цілую.

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Привітання з днем святого Валентина коханій дівчині у віршах

***

Мені потрібна тільки Ти.

Мені потрібні Твої сни,

Мені потрібні Твої очі,

Проведені з Тобою ночі.

Твоя рука в моїй руці,

Твій поцілунок на щоці.

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх.

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито.

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла —

З’явилась Ти!

З Днем Святого Валентина!

***

Завжди прекрасна й красива,

Розумна, ніжна й мовчазна…

Маниш, тягнеш, інтригуєш,

Своєю усмішкою чаруєш.

Ти ніби ангел на землі,

Що спустився з небес уві сні.

І вдячний я долі,

Що в житті так пощастило мені!

Ми хочемо, щоб віршовані привітання не виглядали банально і примітивно. Для тебе чудові авторські вірші. Якщо їх розказати кохані, дивлячись у вічі, то вони розчулять її, — це точно.

***

Я в Тобі розтану, як цукор у каві,

Я в Тобі сховаюсь, як сонце між хмар,

Щоб погляди збоку, несмілі, лукаві,

Не сміли розбити очей твоїх чар.

Я в тобі розіллюсь, мов море глибоке.

Тебе напуватиму вишень вином.

Я житиму в серці твоєму допоки

Сходитиме сонце за нашим вікном.

По венах розіллється ночі мовчання,

В душі тільки зроблю зупинку одну,

А ти тільки будь моїм вірним коханням,

Ти теплим промінням, що будить весну.

Я в тобі засяю зорею ясною.

Щоночі сіятиму в серці твоїм.

А ти тільки будь завжди поряд зі мною,

А ти тільки будь одкровенням моїм.

Оксана Граб’юк

Привітання з днем усіх закоханих для коханої

***

Усе життя, тримаючись за руки,

Пліч-о-пліч йти, не знати перешкод,

Ловити погляд, стукіт серця чути…

Мені не треба більших нагород.

Підтримку та опору відчувати,

На ділі вчинки, а не на словах,

І кожен раз як вперше цілувати,

Робити все, щоб цей вогонь не згас.

Чекати зустрічі, обняти як востаннє,

І знати, що весь світ лише для нас,

Пізнати в ньому сторони незнані,

Зустріти старість, коли прийде час.

Любити кожну тріщинку на пальцях,

І кожну родимку у темряві знайти.

У хвилини слабкості уміти не здаватись,

Без роздумів завжди на поступ йти.

І не шукати хто правий, хто крайній,

В коханні місця гордості нема.

Хто перший скаже “вибач”, хто останній,

Важливо, щоб не виросла стіна.

Усе життя тримаючись за руки,

Пліч-о-пліч йти й нічого не боятись.

В твоїх обіймах хочеться заснути

Й лише з Тобою завше прокидатись.

Яна Корольова

***

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і сонця всі з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століть.

Якби зірвать квітки з усіх планет,

що вітер їх під зорями колише, —

моя любов пахтітиме міцніше

над квіти всі, крізь років вічний лет.

Якби зібрать красунь усіх віків,

повз мене хай ідуть вони без краю, —

Марії я на них не проміняю,

ні одній з них не вклониться мій спів.

Хай очі їх зіллються в зір один,

і в серце зір цей буде хай світити, —

зачарувать мене не зможе він —

твоїх очей йому не замінити.

З яких зірок злетіла ти сюди,

така ясна, що спів про тебе лине?

Світи ж мені, світи мені завжди,

над зорі всі, зоря моя єдина!

Володимир Сосюра

***

Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того.

Завмерти, слухати, не дихать,

Зненацька думку перервать.

Тієї паузи безвихідь

Красивим жартом рятувать.

Слова натягувать, як луки,

Щоб вчасно збити на льоту

Нерозшифрованої муки

Невідворотну німоту.

Триматись вільно й незалежно,

Перемовчати: хто кого.

І так беззахисно й безмежно

Чекати голосу твого.

Ліна Костенко

Нехай ці привітання додадуть тобі сміливості, щирості, а твоя кохана відчує твоє захоплення нею серцем і душею. Нехай День закоханих вам запам’ятається.

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