Привітання коханій з Днем Святого Валентина — розкажи про свої почуття у віршах та прозі

14 лютого в Україні, як і в багатьох країнах світу, святкують День Закоханих, який в народі називається День Валентина. Це свято дуже давнє і надзвичайно романтичне. Закохані пари зізнаються в коханні одне одному, вітають та дарують милі подаруночки. Дуже часто цей день вибирають, щоб освідчитись другій половинці та запропонувати руку й серце. Ми підібрали найзворушливіші та незабутні слова для привітання коханої з Днем Святого Валентина — читай у матеріалі.
Заведено вважати, що хлопцям властива скупість на слова, їм важко сказати, що у них на серці. І хоч це всього лиш гендерний стереотип, Вікна вирішили допомогти кожному та кожній закоханій у цей день. Зворушливі слова можна сказати, як дивлячись в очі коханим, так і написати на милій Валентинці та приєднати до квітів чи подарунку. Ці слова також знадобляться, якщо ви не разом, і обставини розлучили вас на деякий час.
Сказати про те, що відчуваєш, можна, зробивши відеоролик про ваші стосунки та записавши привітання у відео. Можна навіть привітати голосовим повідомленням. Головне — зробити це щиро, з теплотою, правдиво, щоб кохана повірила та відповіла взаємністю.
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Кохана! Я обрав/-ла цей день, щоб сказати, як ціную що Ти в мене є. Дякую Всевишньому, що я зустрів/-ла Тебе на своєму шляху. Дякую за Твої Очі, Твої Руки, Твоє Серце, Усмішку. За те, що розумієш з пів слова. За те, що з тобою тепло, радісно, спокійно, пристрасно, ласкаво. Люблю безмежно!
Вітаю, кохана, з нашим днем. Ти завжди несеш світло і теплоту. З тобою просто, відверто. Ти — сонце в моєму вікні. Люблю безмежно. Знаю, ми все подолаємо і будемо щасливі.
Люба моя! Для мене день закоханих — ще один чудовий привід розповісти про те, як я люблю тебе! Мої почуття щирі та чисті… І я із задоволенням проведу цей день у Твоїх обіймах, кохана! Надсилаю тобі сьогодні найщиріші привітання з Днем Валентина!
Кохана, в цей день, який важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно тебе ціную. Для мене немає нічого важливішого за твою посмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова “Я люблю тебе!”.
Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати й бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєвий шлях! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!
Моя мила, нам необхідно якомога швидше зустрітися. Сьогодні особливий день, і в мене для тебе є особливий подарунок. Але який, ти дізнаєшся тільки при зустрічі. Я вітаю тебе з Днем усіх закоханих, моя улюблена дівчинка, і дуже чекаю зустрічі.
Кохана моя, я вітаю Тебе з Днем святого Валентина і хочу побажати, щоб наші почуття підносили до небес щастя і насолоди, щоб наша любов дозволила здійснити всі наші спільні мрії, щоб в нашому житті перепліталися загальні інтереси та захоплення. Цілую.
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Мені потрібна тільки Ти.Мені потрібні Твої сни,Мені потрібні Твої очі,Проведені з Тобою ночі.Твоя рука в моїй руці,Твій поцілунок на щоці.Твій погляд, усмішка і сміхТи моє щастя і мій гріх.Моя зима, весна і літоІ біль увесь водою змито.От сходить сонце з-за гориПітьма пішла —З’явилась Ти!З Днем Святого Валентина!
Завжди прекрасна й красива,
Розумна, ніжна й мовчазна…
Маниш, тягнеш, інтригуєш,
Своєю усмішкою чаруєш.
Ти ніби ангел на землі,
Що спустився з небес уві сні.
І вдячний я долі,
Що в житті так пощастило мені!
Ми хочемо, щоб віршовані привітання не виглядали банально і примітивно. Для тебе чудові авторські вірші. Якщо їх розказати кохані, дивлячись у вічі, то вони розчулять її, — це точно.
Ми хочемо, щоб віршовані привітання не виглядали банально і примітивно. Для тебе чудові авторські вірші. Якщо їх розказати кохані, дивлячись у вічі, то вони розчулять її, — це точно.
Я в Тобі розтану, як цукор у каві,
Я в Тобі сховаюсь, як сонце між хмар,
Щоб погляди збоку, несмілі, лукаві,
Не сміли розбити очей твоїх чар.
Я в тобі розіллюсь, мов море глибоке.
Тебе напуватиму вишень вином.
Я житиму в серці твоєму допоки
Сходитиме сонце за нашим вікном.
По венах розіллється ночі мовчання,
В душі тільки зроблю зупинку одну,
А ти тільки будь моїм вірним коханням,
Ти теплим промінням, що будить весну.
Я в тобі засяю зорею ясною.
Щоночі сіятиму в серці твоїм.
А ти тільки будь завжди поряд зі мною,
А ти тільки будь одкровенням моїм.
Оксана Граб’юк
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Усе життя, тримаючись за руки,
Пліч-о-пліч йти, не знати перешкод,
Ловити погляд, стукіт серця чути…
Мені не треба більших нагород.
Підтримку та опору відчувати,
На ділі вчинки, а не на словах,
І кожен раз як вперше цілувати,
Робити все, щоб цей вогонь не згас.
Чекати зустрічі, обняти як востаннє,
І знати, що весь світ лише для нас,
Пізнати в ньому сторони незнані,
Зустріти старість, коли прийде час.
Любити кожну тріщинку на пальцях,
І кожну родимку у темряві знайти.
У хвилини слабкості уміти не здаватись,
Без роздумів завжди на поступ йти.
І не шукати хто правий, хто крайній,
В коханні місця гордості нема.
Хто перший скаже “вибач”, хто останній,
Важливо, щоб не виросла стіна.
Усе життя тримаючись за руки,
Пліч-о-пліч йти й нічого не боятись.
В твоїх обіймах хочеться заснути
Й лише з Тобою завше прокидатись.
Яна Корольова
Якби помножити любов усіх людей,
ту, що була, що є й що потім буде,
то буде ніч. Моя ж любов — як день,
не знають ще чуття такого люди.
Якби зібрати з неба всі зірки
і сонця всі з усіх небес на світі, —
моя любов горітиме яркіш
за всі сонця, на тисячі століть.
Якби зірвать квітки з усіх планет,
що вітер їх під зорями колише, —
моя любов пахтітиме міцніше
над квіти всі, крізь років вічний лет.
Якби зібрать красунь усіх віків,
повз мене хай ідуть вони без краю, —
Марії я на них не проміняю,
ні одній з них не вклониться мій спів.
Хай очі їх зіллються в зір один,
і в серце зір цей буде хай світити, —
зачарувать мене не зможе він —
твоїх очей йому не замінити.
З яких зірок злетіла ти сюди,
така ясна, що спів про тебе лине?
Світи ж мені, світи мені завжди,
над зорі всі, зоря моя єдина!
Володимир Сосюра
Напитись голосу твого,Того закоханого струму,Тієї радості і суму,Чаклунства дивного того.Завмерти, слухати, не дихать,Зненацька думку перервать.Тієї паузи безвихідьКрасивим жартом рятувать.Слова натягувать, як луки,Щоб вчасно збити на льотуНерозшифрованої мукиНевідворотну німоту.Триматись вільно й незалежно,Перемовчати: хто кого.І так беззахисно й безмежноЧекати голосу твого.
Ліна Костенко
Нехай ці привітання додадуть тобі сміливості, щирості, а твоя кохана відчує твоє захоплення нею серцем і душею. Нехай День закоханих вам запам’ятається.
А ще тримай поради від Вікон, як влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина.
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