Вербное воскресенье — один из важных религиозных праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, иудеи приветствовали его пальмовыми веточками. Именно поэтому Вербное воскресенье называется Пальмовым воскресеньем.

В 2023 году Вербное воскресенье у христиан восточного обряда пришлось на 9 апреля. Христиане западного обряда отмечают этот праздник 2 апреля. Мы подготовили для тебя поздравления с Вербным воскресеньем в картинках.

Верба — первое растение, которое расцветает весной. Поэтому в странах, где нет пальм, именно это растение стало символом праздника. На Вербное воскресенье принято ходить в церковь на богослужение и святить веточки этого дерева.

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Считается, что освященные веточки вербы могут оберегать дом от огня и воды и приносить здоровье. Именно поэтому их следует хранить в доме весь следующий год.

В этот день дети играли в игру — говорили: “Не я бью, верба бьет!”

Эта фраза настолько укоренилась в обществе, что ее знают все, даже те, кто редко ходит в церковь. На Вербное воскресенье принято поздравлять своих друзей и родных, желать им крепкого здоровья и быть добрым(-ой). Сохраняй поздравления с Вербным воскресеньем в картинках по ссылке и присылай своим близким.

С Вербным воскресеньем: поздравления в картинках

Желать близким здоровья и быть к ним добрым(-ой)! Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках / 5 Фотографий

Через неделю после Вербного воскресенья наступает Пасха. Традиционно люди идут в церковь и освящают свои корзинки. Ранее мы рассказывали, что святить на Пасху 2023 года.

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