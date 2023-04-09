Вербна неділя — одне з важливих релігійних свят, яке відзначається за тиждень до Пасхи. У цей день Ісус Христос увійшов у Єрусалим, іудеї вітали його пальмовими гілочками. Саме тому Вербна неділя має ще й іншу назву — Пальмовою неділею.

У 2023 році Вербна неділя у християн східного обряду припала на 9 квітня. Християни західного обряду відзначають це свято 2 квітня. Ми підготували для тебе привітання з Вербною неділею у картинках.

Верба — перша рослина, яка розквітає весною. Тому в країнах, де немає пальм, саме ця рослина стала символом свята. На Вербну неділю заведено ходити до церкви на богослужіння та святити гілочки цього дерева.

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Вважається, що освячені гілочки верби можуть оберігати оселю від вогню та води та приносити здоров’я. Саме тому їх треба зберігати у будинку увесь наступний рік.

У цей день діти гралися в гру — казали: “Не я б’ю, верба б’є за тиждень Великдень!”

Ця фраза настільки укорінилася у суспільстві, що її знають усі, навіть ті, хто рідко ходить до церкви. На Вербну неділю заведено вітати своїх друзів та рідних, зичити їм міцного здоров’я та бути добрим(-ою). Зберігай привітання з Вербною неділею у картинках за посиланням та надсилай своїм близьким.

З Вербною неділею: привітання у картинках

Зичити близьким здоров’я та бути до них добрим(-ою)! Привітання з Вербною неділею у картинках / 5 Фотографій

За тиждень після Вербної неділі наступає Великдень. Традиційно люди йдуть до церкви й освячують свої кошики. Раніше ми розповідали, що святити на Великдень 2023.

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