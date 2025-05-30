Поздравления с Последним звонком коллегам-учителям: коротко, искренне, от всей души

Учебный год — изнурительный марафон, который учителя проходят вместе с учениками. С детьми они переживают одни и те же эмоциональные “американские горки”: взлеты, падения, победы и отчаяние, вызовы, радости, заботы — все это соль учительской жизни.

А последний звонок символизирует нет, не финиш, а небольшую передышку, и это отличный случай поблагодарить коллег за общий путь.

Поздравления коллег-учителей с Последним звонком — душевные, откровенные и теплые — в материале.

Короткие поздравления с последним звонком для коллег-учителей

Дорогие коллеги! Благодарю вас за еще один год бок о бок. Вы — настоящая команда сердец и света! С праздником Последнего звонка!

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Примите поздравления с Последним звонком, коллеги! Пусть лето принесет вдохновение, мир и множество счастливых моментов!

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Уважаемые коллеги! Мы вместе прошли еще один непростой, но столь продуктивный и вдохновенный год. Благодарю вас за тепло, поддержку и силу духа!

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Завершился еще один учебный марафон! Горжусь работать рядом с такими профессионалами, как вы! Будем отдыхать с удовольствием — мы это заслужили! С праздником вас, коллеги!

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Коллеги! Желаю вам восстановления сил, тепла в сердце и благодарных учащихся в будущем. Вы — невероятные! С Последним звонком вас!

Душевные поздравления с Последним звонком коллегам

Мои дорогие коллеги! Каждый день вы дарили ученикам знания, надежду, тепло и сопротивление. Желаю вам глубокой радости, гармонии и особого счастья, которое дарит любовь к своему делу.

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С праздником, дорогие мои коллеги-учителя! Вместе мы делаем большое дело — и оно достойно уважения. Хорошего вам лета и вдохновения впереди!

С Последним звонком, дорогие коллеги! Сегодня наши сердца гордые, счастливые и чуть уставшие — мы завершили еще одну важную главу. Благодарю вас за то, что делаете мир добрее. Пусть летние дни наполнят вас покоем и солнечной легкостью!

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Уважаемые мои коллеги! Этот год был непростым, но мы вместе справились. Спасибо за вашу поддержку, за тепло и единство, царящее между нами. Желаю всем нам мира, сил и радостей в каждом дне!

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С праздником Последнего звонка, дорогие мои, любимые коллеги! Сегодня мы не просто провожаем выпускников, мы завершаем еще одну историю, которую писали вместе. Спасибо, что были рядом — сильные, искренние, настоящие, лучшие!

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